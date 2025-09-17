累計700万本*¹を超える大ヒットを記録した「レブロン キス シュガー スクラブ」から、日本限定の新色「ストロベリー」が2025年10月14日(火)に発売されます。甘くまろやかないちごの香りに包まれながら、唇の角質ケアと保湿を同時に叶えるリップスクラブは、まさに秋のご褒美アイテム♡ポーチに入れておくだけで気分まで高まる、可愛らしいパッケージも魅力です。*¹ レブロン調べ2018年1