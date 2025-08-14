大人気絵本『パンどろぼう』の愛らしいキャラクターたちが、ついにプティマインのキッズウェアになって登場♡全国のプティマイン店舗と「ナルミヤオンライン」にて、2025年8月8日（金）より発売されています。ボーダーモチーフTシャツやワンピース、レギンスなど、キュートなデザインが勢ぞろい。絵本の世界から飛び出したようなワクワク感たっぷりのラインナップは、ギフトにもおすすめ