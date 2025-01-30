ロッテは30日、都城運動公園野球場で練習試合を行うことが決まったと発表した。▼ 練習試合・2月22日（土）vsセガサミー（社会人）12時30分試合開始・2月23日（日）対宮崎サンシャインズ（独立リーグ）12時30分試合開始※いずれも入場無料