同年代でもドン引きなのに、おじさんに言われるとさらに生理的にムリなセリフってありますよね。家に帰ってもその言葉が忘れられず、嫌な気分や言いようもない不快感ががずっと続いてしまうこともあるでしょう。今回はそんな、思わず背すじがゾクッとしてしまう、年上男性からの衝撃的なセクハラ超え発言をご紹介します。気持ち悪すぎるセクハラ発言「同僚に誘われて、ある飲み会に参加したのですが、同世代よりおじさんのほうが多