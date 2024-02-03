ファッションブランド「メゾ ピアノ」創立35周年を記念したテーマカフェ「mezzo piano 35th Anniversary CAFE」が、2月17日（土）から、東京・新宿にある「BOX cafe＆space ルミネエスト新宿店」で開催される。【写真】豪華なアフタヌーンティーセットも！メニュー＆グッズ一覧■35周年を祝うカフェ今回開催される「mezzo piano 35th Anniversary CAFE」は、“mezzo piano 35周年のお祝い“をコンセプトにしたキュートなテー