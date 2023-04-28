ランボルギーニが新型フラッグシップモデルを欧州初公開！2023年4月26日（現地時刻）、スーパースポーツカーメーカーのランボルギーニは、イタリア ミラノで開催されたイベント「ミラノデザインウィーク」にて、新たなフラッグシップモデルとなる新型「レヴエルト」を欧州初公開するとともに、スポーツクーペ「ウラカン」の特別仕様車を世界初公開しました。今回公開された両モデルは、一体どのようなクルマなのでしょうか。
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