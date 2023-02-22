100円ショップ「ダイソー」から、またまたヒット商品の誕生です。2023年2月22日現在、口コミ等で"欲しい"が続出しているのが、ダイソーのオリジナルブランド「coou（コーウ）」のアイシャドウパレットです。SNS上では、「30分で売り切れてた」「これで200円はバグでしょ」「もう100均クオリティ超えててすごい」と評価も上々。記者も都内のダイソー3店舗をまわってようやく購入できました。さっそくレビューしていきます。1色20円