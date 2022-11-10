予算1000円でシャトレーゼのおすすめ商品を選ぶ「シャトレーゼ1000円チャレンジ」。シャトレーゼの中の人に聞いた、おすすめ商品を食べてみました！ 気になる味を実食レポートします。 1. チョコバッキー バニラ「チョコバッキー バニラ」はシャトレーゼを代表するアイスと言っても良いのではないでしょうか。2018年3月の発売から累計3億本突破するほどの人気ぶりです。 バニラアイスの中にチョコレートが入っていて、食べるとパ