『セブン-イレブン』新作スイーツ情報をお届け。大人気「ピエール・エルメ」のキャラメル＆ポワールが再び登場。そのほか、とろける至福のスイーツが続々発売。これは見逃せない！【セブン-イレブン】新作スイーツ5選ピエール・エルメ シグネチャー キャラメル＆ポワール大人気「ピエール・エルメ」のひとくちアイスが復活！キャラメルの濃厚な味わいと洋梨のさわやかな酸味がお口の中で奏でるハーモニーは、さすが「ピエール・エ