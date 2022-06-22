北海道帯広市の雑木林に女性の遺体が埋められた事件で、道警は22日、同市西15南1、高校教諭、片桐朱璃（しゅり）容疑者（35）＝死体遺棄容疑で逮捕＝を女性に対する殺人の疑いで再逮捕した。女性遺体埋めた疑い、35歳高校教諭の男性を逮捕再逮捕容疑は5月30日午前4時半ごろ、帯広市の商業施設駐車場に駐車していた乗用車内で、北見市南町2の高校教諭、宮田麻子さん（47）の首をシートベルトで絞め、殺害したとしている。「別れ