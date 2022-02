IKEAの従業員に「今まで見た一番ひどい家族のパニックぶり」を尋ねる投稿がありました。海外掲示板のコメントをご紹介します。 Employees of IKEA, what are some of the worst family meltdowns you have seen? : Reddit●その男性客は、使用した布団の返品レシートを持ってなかった。返品拒否すると激怒して、警備員が来ても動かず、警察が来てようやく去った。ところがすぐに戻って床に寝そべり「払い戻しするまで動かない