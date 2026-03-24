おトクが、止まらない　45周年大感謝祭！おむすび2個とお～いお茶がセットで100円引き～ランチに、おでかけに！おトクな2週間が始まる！～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約16,400店で開催いたします。

今回のキャンペーンでは、2026年3月24日（火）から4月6日（月）まで、おむすびいずれか2個と「お～いお茶 緑茶」もしくは「お～いお茶 濃く香るほうじ茶」いずれか1本をセットで買うと合計価格から100円引きとなるキャンペーンを実施いたします。

■ 45周年を記念した「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「たのしいおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただける「ファミマのお得リレー」を継続して実施しております。

今回は、おむすびいずれか2個と「お～いお茶 緑茶」もしくは「お～いお茶 濃く香るほうじ茶」いずれか1本をセットで買うと合計価格から100円引きとなるキャンペーンを実施いたします。

この機会にぜひ、ファミリーマートでおトクなお買い物をお楽しみください。

【実施期間】

2026年3月24日（火）～4月6日（月）

【対象商品】

・伊藤園 お～いお茶 緑茶、お～いお茶 濃く香るほうじ茶 各600ml

※ホット飲料は対象外です。

・おむすび 全品 ※冷凍食品のおむすびは対象外です。

※上記の「対象のセット」1セットごとに値引きとなります。

※複数個入りのおむすびセット、おかずとおむすびのセットは1セット当たり「1個」扱いとなります。

※他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

※地域・店舗によっては一部商品を取り扱っていない場合がございます。

※画像はイメージです。

【おすすめ商品】

【商品名】大きなおむすび マヨたま肉そぼろ

【価格】320円（税込345円）

【発売地域】 全国

【内容】定番手巻おむすびの1.5倍（※）の重量がある「大きなおむすび」です。だしをきかせた醤油ベースのタレで炊き上げたごはんに、半分にカットした煮たまごと、肉そぼろマヨネーズを合わせ、煮たまごの旨みをいっそう引き立てました。満足感のあるボリュームはそのままに、「ふわうま製法」による、口の中でほどけるような食感のごはんをぜひお楽しみください。

※定番手巻おむすび5品の規格重量との比較です。

【商品名】手巻 シーチキン(R)マヨネーズ

【価格】184円（税込198円）

【発売地域】 全国

【内容】きはだまぐろとかつおを使用することで、味にコクと深みを出した、シーチキン(R)マヨネーズです。

※「シーチキン」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

【商品名】鮭はらみおむすび

【価格】276円（税込298円）

【発売地域】 全国

【内容】粒度の違う藻塩を振り塩して炙り焼きし、旨みを引き立てた鮭はらみを包んだおむすびです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html