［ニューヨークレストラン「サラベス BASEGATE横浜関内店」2026年3月19日（木）グランドオープン

ハマスタ目の前、JR関内駅前の新街区に、神奈川エリア初となる新店がオープン

ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」は、神奈川エリア初、国内第6号店となる新店として「BASEGATE横浜関内店」を、JR・横浜市営地下鉄 関内駅から徒歩1分、ホテル・ライブビューイングアリーナ・商業・オフィスからなる複合街区「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」内に街区同日となる3月19日（木）にオープンします。

　





外観 イメージ






　

「サラベス」は、1981年にNYのアッパーウエストサイドに第１号店をオープン。エッグベネディクト、パンケーキ、フレンチトーストなどヘルシー＆リッチな味わいから、地元ニューヨークはもとより、アメリカ国内のみならず世界中のグルメを惹きつける人気となり、日本ではこれまで東京に4店舗（ルミネ新宿、品川、東京、表参道）、名古屋に1 店舗を展開しています。　

　

神奈川県内初となるBASEGATE横浜関内店では、サラベス未体験のお客様はもちろんのこと、ファンの方々にもご満足いただける構成でメニューを展開、「NYの朝食の女王」と称されるサラベス自慢の朝食・ブランチメニューのほか、ディナータイムには最新のニューヨークトレンドを反映したディナーメニューをそろえ、皆様をお迎えします。

　

また、昨年12月にオープンしたばかりの表参道店より開始した最新のメニューブック、テーブルウェア、スタッフユニフォームを取り入れ、「最先端のサラベス」を体感いただけるほか、店舗限定メニューを提供予定です（詳細については後日発表）。また、店頭ではサラベスの顔ともいえるフルーツスプレッドをはじめ、オリジナルグッズを小売販売します。

　





店内イメージ










テラス席イメージ






　

＜ サラベス BASEGATE横浜関内店 オープン概要 ＞

※2026年3月3日現在情報

◇ 店舗名称：

　サラベス BASEGATE横浜関内店

◇ オープン日：

　2026年3月19日（木）

◇ 所在地：

　神奈川横浜市中区港町1丁目1番地1号 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階

◇ 営業時間：

　9:00〜22:00（フード21:00、ドリンク21:30 LO）

◇ 電話番号：

　045-319-6322

◇ 席数：

　106席（店内70席／テラス30席）

◇ 備考：

　ご予約承り中（オンライン）

　公式ホームページ、RESERVATIONボタンから店舗を選択いただき、予約ページにお進みください。

　https://www.tablecheck.com/ja/shops/sarabeth-kannai/reserve　

◇ ホームページ：

　https://www.sarabethsrestaurants.jp/

　

　

サラベス BASEGATE横浜関内店の空間特徴

〜 都市の洗練とクラシックの温もりが調和する、タイムレスな心地よさ 〜

港町ならではの情緒あふれる風景と、都会的な賑わいが心地よく共存する場所に佇むBASEGATE横浜関内店。

「URBAN CLASSIC COMFORT」をデザインコンセプトに、創業者サラベス・レヴィーンが紡いできた“料理の味わいと彩り”をより一層引き立てる空間を目指しました。包み込むような柔らかなフォルムとナチュラルな素材感を基調に、飽きのこない上質な設えへと整えています。

クラシカルで存在感のあるペンダントライト。風に揺らぐグリーンとサラベスブルーをアクセントに、お客様を迎えるラウンドフォルムのバーカウンター、食事を囲み会話が自然と弾むラウンドソファー、ほどよい距離感を保つセミクローズのプライベートシート。どの席においてもゆったりと寛いでいただけるよう、家具のサイズやフォルムにまで丁寧に配慮しました。

窓から差し込むやわらかな陽光とともに、ゆるやかに流れる時間を感じながら。

朝食からディナーまでのALL DAY、日常にも特別な日にも寄り添う、心地よいひとときをお過ごしいただける場所でありたい――そんな想いを込めています。

　





店内イメージ










カウンター席イメージ










施設外観






　　


サラベスを代表する朝食メニュー

　

クラシックエッグベネディクト

ブランチには欠かせない卵料理の代表。

スモークハム、自家製オランデーズソース、パプリカとチャイブをトッピング。

　

フラッフィーフレンチトースト

卵とバターの豊かな風味が楽しめる特製ハッラーブレッドを、外側はカリッと、中はフワフワに焼き上げたフレンチトースト。

フレッシュストロベリー、バナナ、メイプルシロップ、ホイップバターと共に。

　







　　

「サラベス」 について​

　

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウエストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。

日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。

　

【国内店舗】

ルミネ新宿店

　東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

　TEL.03-5357-7535

品川店

　東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

　TEL.03-6717-0931

東京店

　東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

　TEL.03-6206-3551

表参道店

　東京都港区北青山3丁目8-15 GREEN TERRACE 表参道　2階

　TEL.03-6450-6474

名古屋店

　愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

　TEL. 052-566-6102

・公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

・公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

・Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

・Instagram

http://instagram.com/sarabethsjapan

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL：03-3470-5307

広報：大林　 ohbayashi@wdi.co.jp

