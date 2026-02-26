こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【牛角】新生活・春の焼肉祭り！生ビール190円＆タン・カルビ290円！人気15品以上が何回でも特別価格 〜創業期からの看板メニュー「牛角上ハラミ」も半額440円〜
【期間限定】2026年3月2日(月)〜3月19日(木)の平日限定
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2026年3月2日（月）から3月19日（木）までの平日限定で「春も焼肉フェア」を開催します。本企画では、看板メニューの『牛角上ハラミ』をはじめ、人気メニュー15品以上を何皿・何杯でも特別価格でご提供。『生ビール』は190円（税込209円）の他、カルビやタンは290円（税込319円）と、春の集まりのシーンでご利用しやすい価格設定となっています。
本企画は、送迎会や新生活を迎える春のシーズンにも、焼肉を気軽に楽しんでいただきたいという想いから実施に至りました。
今年で30周年となる牛角の創業期からの人気メニューや、焼肉の定番メニューなどを幅広くラインナップ。期間中は『生ビール』が190円（税込209円）、カルビやタンは290円（税込319円）など、全17品を何皿・何杯でも特別価格でお楽しみいただけます。なかでも今回の目玉商品は、牛角の看板メニュー『牛角上ハラミ』で、通常価格880円（税込968円）のところ半額の440円（税込484円）にてご提供します。『牛角上ハラミ』は、30日間熟成による旨味を最大限に引き出すため、提供方法にもこだわり、単品メニューのみでご用意している牛角を代表する人気商品です。
この春、仲間との集まりや家族での食事の機会が増える時期に、牛角ならではの焼肉をお得にお楽しみください。
・実施期間：2026年3月2日(月)〜3月19日(木) ※平日限定
・実施店舗：全国の牛角店舗
※牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く。※一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合がございます。
・利用方法：着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示。
※割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可。※ご利用条件の詳細は、専用ページでご確認ください。
●アサヒスーパードライ（中ジョッキ） ―通常価格580円（税込638円）
●ハイボール ―通常価格530円（税込583円）
●牛角無糖レモンサワー ―通常価格480円（税込528円）
●やみつきキャベツ ―通常価格350円（税込385円）
●焼きパイン ―通常価格290円（税込319円）
●牛角アイス（バニラ・抹茶） ―通常価格290円（税込319円）
『アサヒスーパードライ（中ジョッキ）』は、通常価格580円（税込638円）のところ、67％オフの190円（税込209円）でご提供。焼肉との相性を考慮した『牛角無糖レモンサワー』 は、甘さを抑えたすっきりとした味わいが特長で、ビールに次ぐ人気ドリンクです。また、焼肉の合間の箸休めにもデザートにもぴったりな『焼きパイン』は、七輪で炙ることで甘さが増す、焼肉屋ならではの一品。さらに、牛角ならではの和風デザート『牛角アイス（バニラ・抹茶）』は、黒蜜ときなこを合わせた濃厚な味わいが楽しめる人気スイーツです。この機会に、思う存分お楽しみください。
●とんタン塩 ―通常価格580円（税込638円）
●ジューシーカルビ ―通常価格500円（税込550円）
●ふりそで（特製醤油焼き・塩ダレ） ―通常価格480円（税込528円）
●牛角冷麺（ハーフ） ―通常価格480円（税込528円）
【PICKUP】牛角おすすめメニュー
とんタン塩
牛角秘伝の「塩だれ」が旨みを引き立てる人気メニュー。コリコリ食感とさっぱりとした味わいが特長。
ジューシーカルビ
お馴染みの定番カルビ。薄切りでやわらかく、お子様でも食べやすい一品。ジューシーな脂でごはんとの相性も抜群です。
ふりそで（特製醤油焼き・塩ダレ）
1羽から数十グラムほどしか取れない希少部位の「ふりそで」は、柔らかい食感とほどよく脂がのった上品な味わいが特長。お酒がぐいぐいと進む一品です。
●やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ）
―通常価格530円（税込583円）
知る人ぞ知る牛角の人気商品。コリコリとした食感とジューシーな豚の甘い脂が特長。味は「塩ダレ」と「味噌ダレ」の2種類。「塩ダレ」では、たっぷりのにんにくを絡めることで、さらに“やみつき”に。「味噌ダレ」では、濃厚な味噌がホルモンの脂と溶け合うことで、さらに“やみつき”に！どちらもお酒好きにはたまらない一品です。
●牛角上ハラミ（タレ・塩ダレ）
―通常価格880円（税込968円）
30日間じっくり熟成させた牛角の看板メニュー。赤身と脂のバランスが絶妙で、やわらかくてジューシー、上質な旨みが広がる贅沢な逸品です。味は「タレ」と「塩ダレ」の2種類。タレ味の方が一般的ですが、昔からの牛角ファンのお客様には「塩ダレ」が人気。ほんのりニンニクが効いた、やみつきになる味わいです。
〜牛角秘伝の「塩ダレ」〜
創業当初、「ハラミをより美味しく味わっていただきたい」という想いから開発された牛角秘伝の塩ダレ。にんにくとごま油の風味、塩味のバランスにこだわり、お肉本来の旨みを引き立てる味わいに仕上げています。なお、牛角の「とんタン塩」「牛タン塩」の“塩”も、この塩ダレを使用していることが名前の由来です。
●牛角冷麺（レギュラー）
―通常価格780円（税込858円）
のどごしを追求した麺と、焼肉の〆にぴったりなスープ。創業当初からの味を守り続けた、牛角の看板メニューのひとつです。SNS上でも好評をいただいている「牛角冷麺」のレギュラーサイズが、量はそのまま、ハーフサイズ価格で楽しめる！この機会に、ぜひお試しください。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
