日本テレビは13日、公式サイトを通じ、昨年8月に放送された「24時間テレビ48『愛は地球を救う』」で全国から寄せられた寄付金の総額が20億1332万6946円だったと発表した。昨年6月1日から5月31日までに受け付けた寄付金を集計したもので、歴代最高額を記録した。

「チャリティーランナー横山裕のマラソン子ども募金」が7億9186万1759円、「一般募金」が10億6900万6506円、「能登復興支援募金」が7314万9123円、「パラスポーツ応援募金」が3929万637円。このほか、チャリティーオークションやチャリティーライブなどによる支援金4001万8921円も集まった。

子ども支援では、全国608の児童養護施設を対象に外食やレジャー体験、教育支援、職員研修などを実施。全国197の母子生活支援施設には外食体験支援、家財道具・家電製品支援、食支援を行い、全国715の子ども食堂・フードパントリーにも食支援を実施した。一部の寄付金は今後の継続的な子ども支援事業に充てられる。

また、能登半島地震の復興支援として、被災した61の小中高校を支援。パラスポーツ応援募金は、スポーツ用義足や陸上レース用車いすなどの支援にあてられた。

1978年の番組開始から48年間の寄付金累計額は469億3057万4753円となった。公式は「寄付金をお寄せいただいた皆さまのご協力に心より感謝いたします」と感謝を伝えた。