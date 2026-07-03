『暁のヨナ』シリーズ完結！連載17年の歴史に幕 『花とゆめ』最新号に外伝掲載
人気漫画『暁のヨナ』（作者：草凪みずほ）シリーズの『暁のヨナ 外伝4』が、3日発売の連載誌『花とゆめ』15号（白泉社）に掲載された。同作は2025年12月に本編が最終回を迎えており、今回の外伝掲載をもって完結し、2009年の連載スタートから17年の歴史に幕を下ろした。
【画像】ついに完結！掲載された『暁のヨナ』外伝のページ
同作は、思いを寄せていた従兄・スウォンの謀反で父王を殺された王女ヨナが、流浪の身となりながらも、さまざまな人との出会いにより成長し、運命に向き合っていく姿を描いた物語。
コミックスは累計1500万部を突破している人気作品で、2014年にはテレビアニメ化もされ、2016年に新垣里沙主演、2018年に生駒里奈主演で舞台化。2024年にはミュージカルも上演された。また、続編アニメの制作が決まっている。
今回の外伝掲載で物語が完結し、「『暁のヨナ』ビジュアルボード風イラストカード by草凪みずほ」が付録になっている。白泉社は「『暁のヨナ』シリーズ、堂々完結！最終HC48巻は10月20日（火）発予定です！」と説明。コミックス最終48巻は10月20日に発売される。
【画像】ついに完結！掲載された『暁のヨナ』外伝のページ
同作は、思いを寄せていた従兄・スウォンの謀反で父王を殺された王女ヨナが、流浪の身となりながらも、さまざまな人との出会いにより成長し、運命に向き合っていく姿を描いた物語。
今回の外伝掲載で物語が完結し、「『暁のヨナ』ビジュアルボード風イラストカード by草凪みずほ」が付録になっている。白泉社は「『暁のヨナ』シリーズ、堂々完結！最終HC48巻は10月20日（火）発予定です！」と説明。コミックス最終48巻は10月20日に発売される。
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