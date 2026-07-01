ココイチとちいかわが夢のコラボ♡限定メニュー＆オリジナルグッズに注目

全国のカレーハウスCoCo壱番屋で、2026年7月16日（木）より「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」がスタートします。7月24日（金）公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボした今回のキャンペーンでは、限定メニューの販売をはじめ、ステッカーやフィギュアのプレゼント、オリジナルグッズが当たる企画など盛りだくさん♡ちいかわファンもカレーファンも見逃せない夏限定イベントです。

限定カレーでステッカーをゲット

価格：店内飲食1,210円（税込）※テイクアウトは店内飲食価格＋54円（税込）

注目は、「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」です。

島の形をイメージした“島盛り”ライスにヒレカツをトッピングし、海を思わせるカレーソースには貝柱とあさりが入った特製メニュー。さらに、オリジナルピック付きの特別仕様となっています。

このメニューを1食注文するごとに、オリジナルステッカーを全4種の中からランダムで1枚プレゼント。どのデザインが当たるかは開けてからのお楽しみです。

販売期間：2026年7月16日（木）11:00～8月31日（月）23:59

※コラボメニュー・景品はなくなり次第終了となります。

※お1人様1日1食までご注文いただけます。

※モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、お電話でのご注文は対象外となります。

Minimal 7周年を祝う特別企画！限定プレートやチョコミントスイーツが登場

ドリンクセットで限定フィギュアも

コラボドリンクセットを注文すると、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個プレゼント。

第1弾はトロピカルな味わいが楽しめる「マンゴーラッシー」、第2弾は夏にぴったりの「レモンスカッシュ」が登場します。それぞれフィギュアは全4種類ずつ用意されており、集める楽しさも魅力です。

【第1弾】ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー



価格：495円（税込）

販売期間：2026年7月16日（木）11:00～8月6日（木）23:59

【第2弾】ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ



価格：495円（税込）

販売期間：2026年8月7日（金）11:00～8月31日（月）23:59

※コラボメニュー・景品はなくなり次第終了となります。

※お1人様1日1セットまで、カレー1食につき1セットまでご注文いただけます。

※スプーンは景品には含まれません。

※モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、お電話でのご注文は対象外となります。

グッズが当たる応募企画も充実

キャンペーン期間中は、レシート応募キャンペーンも実施されます。

対象期間中の注文合計金額1,000円（税込）以上のレシートを特設サイトから応募すると、映画ちいかわオリジナルデザインカレー皿や、全国のCoCo壱番屋で使えるお食事券1,000円分（税込）が当たります。

さらに、店頭の二次元コードから期間限定のオリジナル壁紙をダウンロードできるほか、公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンでは、限定デザインのオリジナルスプーンが抽選で50名様にプレゼントされます。

期間ごとに異なる壁紙デザインが登場するため、何度訪れても楽しめる内容となっています。

限定カレーやドリンクはもちろん、ステッカーやフィギュア、応募キャンペーンなど、ちいかわの魅力がたっぷり詰まった今回のコラボ。

映画公開をさらに盛り上げてくれる特別な企画が勢ぞろいしています。

夏休みのおでかけや家族との食事時間に、ぜひCoCo壱番屋でしか味わえない「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」を楽しんでみてください♪