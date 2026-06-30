本物の木の空間で昆虫体験！ BACON「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

記事ポイント BACONが東京で昆虫展2026開催ヘラクレスなど世界のレア昆虫ふれあいAR昆虫採集バグハン！コラボも登場 BACONが東京で昆虫展2026開催ヘラクレスなど世界のレア昆虫ふれあいAR昆虫採集バグハン！コラボも登場

BACONが、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」において、「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を開催します。

開催期間は2026年8月1日(土)から8月16日(日)までです。

本物の木を使用した特設空間で、世界の人気カブトムシやクワガタとのふれあい体験を楽しめます。

BACON「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

企画展名：「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」開催日時：2026年8月1日(土)〜8月16日(日)営業時間：10:00〜17:00(※貸切プランのみ18:00まで)休館日：なし会場：TODAYS GALLERY STUDIO.所在地：東京都台東区浅草橋5-27-6 5F入場料：大人(高校生以上) 1,100円／子供(3歳〜中学生) 800円主催：BACON

「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」は、世界のレア昆虫が集結する夏休み限定イベントです。

会場内には本物の木を使用した特設スペースがあり、自然の中に入り込んだかのような空間で昆虫とのふれあい体験ができます。

カブトムシやノコギリクワガタに加え、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタなどが登場します。

初日からふれあえるヘラクレスオオカブトや人気のレア種

初日からふれあえるレア種：カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタふれあい体験コーナー：混雑時は時間制

初日からふれあえるレア種には、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、オオクワガタが並びます。

虹色に輝くニジイロクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタも仲間入りしています。

本物の木を使った空間で、カブトムシやクワガタの姿を近くで楽しめる夏限定の企画です。

8月8日から加わるサタンオオカブトとギラファノコギリクワガタ

8月8日(土)からふれあえるレア種：カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、パリーフタマタクワガタ、ラコダールツヤクワガタ、オオクワガタ、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタ、ギラファノコギリクワガタ、サタンオオカブト展示・ふれあい対象の昆虫：生体状況等により予告なく変更となる場合あり

8月8日(土)からは、ギラファノコギリクワガタとサタンオオカブトもふれあい対象に加わります。

サタンオオカブトは、迫力満点の外国産カブトムシとして紹介されています。

初日からのレア種に追加される形で、会期中のふれあい対象が広がります。

本物の木を使用したふれあい体験コーナー

ふれあい体験コーナーには、本物の木を使用した特設スペースが設置されます。

カブトムシやクワガタとのふれあいを、会場内の特別な空間で体験できます。

親子で楽しみながら、生きものや自然への興味を深められる特別企画です。

1日1組限定のプライベート貸切プラン

プラン：1日1組限定で館内を貸し切って楽しめる特別プラン時間：17:10〜18:00(50分)料金：20,000円(縁日チケット付き)利用人数：最大10名(大人・子ども含む)まで

「プライベート貸切プラン」では、館内をまるごと貸し切って昆虫とのふれあいを楽しめます。

家族や友人だけの空間で、カブトムシやクワガタとの時間を過ごせるプランです。

貸切プランのみ、営業時間は18:00までとなります。

AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブース

コラボ内容：AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」とのコラボブース実施内容：「バグハン！」の世界観を楽しめる展示、塗り絵コーナー限定特典：アプリをダウンロードした来場者に、アプリ内で使用できる限定昆虫を配布予定「バグハン！」：ソニー・ミュージックエンタテインメントが開発を進めるスマートフォン向けのAR(拡張現実)昆虫採集ゲーム

会場内には、AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」とのコラボブースが登場します。

コラボブースでは、「バグハン！」の世界観を楽しめる展示に加え、その場で制作したオリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーも実施されます。

自分だけの昆虫をデジタル空間で楽しめる体験です。

希少な外国産のカブトムシやクワガタを間近にするだけでなく、会期後半に加わる種類によって訪れる時期ごとの楽しみも生まれます。

木を使った会場演出や貸切プランは、親子や少人数で昆虫との時間を過ごしたい場面にも合います。

ARゲーム連動の展示や塗り絵コーナーにより、実際のふれあいとデジタル上の昆虫遊びをあわせて楽しめます。

BACON「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」はいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年8月1日(土)から8月16日(日)までです。

営業時間は10:00〜17:00で、貸切プランのみ18:00までです。

Q. 会場ではどんな昆虫とふれあえますか？

A. カブトムシ、ノコギリクワガタ、ニジイロクワガタ、ヘラクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、オウゴンオニクワガタ、タランドゥスオオツヤクワガタなどとふれあえます。

Q. 「バグハン！」コラボブースでは何が楽しめますか？

A. 「バグハン！」の世界観を楽しめる展示と、制作したオリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーが実施されます。

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