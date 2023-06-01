「ネイマールやっぱりか」「リスペクトを持った上で言うと…」王国ブラジルが日本戦の先発を発表！絶好調ヴィニシウスらが名を連ねる【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、日本代表とブラジル代表がヒューストン・スタジアムで対戦する。
決戦に先立ち、両軍がスターティングメンバーを発表。名将カルロ・アンチェロッティが率いるサッカー王国は、以下の11人が先発する。
GK
アリソン・ベッカー（リバプール）
DF
ダニーロ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
ドグラス・サントス（ゼニト）
MF
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
FW
ラヤン（ボーンマス）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
今大会３戦連発で絶好調のヴィニシウスらが名を連ねた一方、日本相手に５戦９発で日本キラーでもあるネイマールは、ベンチスタートとなった。
この発表を受け、日本のファンからは「予想通りのメンバーだ」「３TOP怖え」「怪我人が多くても良いメンツを組んでくるね」「リスペクトを持った上で言うと、普通に実力を出せれば勝てる相手」「恐ろしい名前はない」「ネイマールやっぱりベンチスタートなのか」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
決戦に先立ち、両軍がスターティングメンバーを発表。名将カルロ・アンチェロッティが率いるサッカー王国は、以下の11人が先発する。
GK
アリソン・ベッカー（リバプール）
DF
ダニーロ（フラメンゴ）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
ドグラス・サントス（ゼニト）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
FW
ラヤン（ボーンマス）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
今大会３戦連発で絶好調のヴィニシウスらが名を連ねた一方、日本相手に５戦９発で日本キラーでもあるネイマールは、ベンチスタートとなった。
この発表を受け、日本のファンからは「予想通りのメンバーだ」「３TOP怖え」「怪我人が多くても良いメンツを組んでくるね」「リスペクトを持った上で言うと、普通に実力を出せれば勝てる相手」「恐ろしい名前はない」「ネイマールやっぱりベンチスタートなのか」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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