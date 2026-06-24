TOMORROW X TOGETHERとタリーズが夢の共演♡限定メニューやグッズをチェック

人気グローバルアーティストTOMORROW X TOGETHERとタリーズのスペシャルコラボレーションが、7月8日（水）よりスタートします。韓国のカフェカルチャーを感じられる限定ドリンクやフード、さらに公式キャラクター「PPULBATU（プルバトゥ）」をデザインしたオリジナルグッズまで盛りだくさん♡ファンはもちろん、カフェ好きの方も楽しめる特別な企画の内容を詳しくご紹介します。

韓国カフェ気分を楽しめる限定メニュー

今回のコラボでは、韓国で人気のカフェメニューをイメージした限定ドリンク2種が登場します。

「キャラメルフォームアメリカーノ」はTallサイズのみ690円。カフェアメリカーノにキャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースを合わせた、甘さとほろ苦さのバランスが魅力の一杯です。

「マンゴーセパレートティー」はTallサイズのみ690円。濃厚なマンゴーと爽やかなアールグレイティーを組み合わせ、大きなマンゴー果肉をトッピングした華やかなドリンクです。

フードメニューには、「ヤンニョムチキンチーズサンド」520円、「サツマイモパン」380円、「カップティラミス」500円がラインアップ。

韓国グルメをイメージした味わいを楽しめるほか、「カップティラミス」には剥がせるシールが付いており、コラボならではの特別感も魅力です。

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限定グッズ＆購入特典も見逃せない

ドリンク購入者限定で手に入るアイテムも登場します。

第1弾は7月8日（水）より販売される「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」900円。限定フォトデザインを使用した名刺サイズのステッカー7枚セットです。

第2弾は7月15日（水）より販売される「PPULBATU ぷくぷくチャーム」880円。タリーズ店員姿のPPULBATUが描かれた可愛らしいチャームです。

さらにオリジナルグッズも充実。

「トライタングラス」1,900円、「ストラップ付きトライタンボトル」2,950円、「ポーチ付きショルダーエコバッグ」2,950円、「ミニポーチ」2,200円、「バッグチャーム」2,800円を展開。

描き下ろしデザインが使用されており、普段使いしやすいアイテムばかりです。

※全商品おひとり様2個までの購入制限があります。

※オンラインストアでは価格が異なる場合があります。

ファン必見のキャンペーン＆装飾店舗

期間中は、タリーズ公式アプリによるデジタルスタンプラリーを実施。コラボ商品購入でスタンプが貯まり、3個集めると抽選でPPULBATUオリジナルステッカーが当たります。

また、公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンも開催。抽選で100名にタリーズデジタルギフトがプレゼントされます。

渋谷スクランブルスクエア店

グランフロント大阪北館１F店

＆TEA 名古屋ラシック店

さらに、渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館1F店、&TEA名古屋ラシック店の3店舗では特別装飾を実施。

オリジナルパネルやタペストリーなど、ここでしか見られない演出が楽しめます。

期間限定の特別なコラボを楽しもう

TOMORROW X TOGETHERとタリーズが届ける今回のコラボレーションは、ドリンクやフード、グッズ、キャンペーンまで魅力が満載です。

PPULBATUの可愛らしい限定デザインや韓国カフェをイメージしたメニューは、この夏だけの特別な体験を演出してくれます♪

お気に入りのアイテムを見つけながら、TOMORROW X TOGETHERの世界観とタリーズならではのくつろぎ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。