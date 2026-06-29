TOMORROW X TOGETHER＆「タリーズ」コラボが超かわいい！ “PPULBATU柄ボトル”は売り切れの予感＜実物レポ＞
「タリーズコーヒー」は、2027年の日本上陸30周年に向けた新しいチャレンジとして7月8日（水）から8月4日（火）の期間限定で、韓国発ボーイグループTOMORROW X TOGETHERとのコラボレーションを全国の店舗で展開します。それに先駆けて実施されたメディア向けの発表会では、本企画で登場するコラボメニューとアイテムが一足先に公開されました。本稿では、オリジナルデザインを使用した全5アイテムをご紹介。TOMORROW X TOGETHERと、メンバーが描いたスケッチをもとに誕生した公式キャラクターPPULBATU（プルバドゥ）の魅力に「タリーズコーヒー」らしさが融合した超かわいいラインナップがそろっています。
【写真】持ち歩きたくなる！ TXTコラボグッズの値段など詳細
■開発担当者のファンへの思いやりがすごい！
「タリーズコーヒー」が海外アーティストとコラボレーションするのは今回が初めて。本コラボは実現されるまで半年以上の時間がかかっているそうで、開発担当者は実際にライブ会場やコラボカフェへ行き、MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの名称）が見ているものや考えていることを長い期間リサーチ。一緒に共感、体験、観察することでMOAに、そして「タリーズコーヒー」の従来の利用客にも喜んでもらえるような商品の制作に取り組んできたと言います。ファンへの思いやりを感じる本企画のグッズには「タリーズコーヒー」とTOMORROW X TOGETHER、PPULBATUの魅力が詰まったラインナップが勢ぞろい。
中でも「ストラップ付きトライタンボトル」は、PPULBATUが「タリーズコーヒー」の定員に扮（ふん）したオリジナルデザインをあしらったアイテムで、特別感あふれる仕上がりは売り切れの予感がするほどのかわいさ。入れるドリンクごとに、PPULBATUの異なる雰囲気が楽しめる本商品は、テイクアウトの時も安心な蓋付き、さらに持ち運びしやすい軽量デザインと、とにかく良い所だらけ。デザイン性と利便性に優れた注目のアイテムです。
また、コラボドリンクに使用される限定カップと同じデザインを採用した「トライタングラス」があれば、自宅でも本コラボの特別感を楽しめます。「タリーズコーヒー」のコーポレートカラーであるグリーンを貴重にしたロゴデザインは必見。お気に入りのドリンクを入れて、自分だけのカフェタイムを満喫して。
ワンショルダータイプの「ポーチ付きショルダーバッグ」はA4や団扇が入る大きめサイズで、日常使いはもちろん、ライブやイベントシーンのサブバッグとしてもおすすめ。生地は柔らかく、使わない時は折りたたんで持ち運びもできそうです。
「ミニポーチ」は内側にPPULBATUの総柄が施されたアイテム。ファスナーを開けた瞬間、記者も「かわいい！」と大盛り上がりでした。鍵やイヤホンなどバッグの中で見失いがちな小物の収納に使いやすい大きさです。
それから「バッグチャーム」は自分好みにカスタマイズが可能。オリジナルデザインのPPULBATUのキーチャームにコラボグッズの「ミニポーチ」や手持ちのチャームを合わせて、自分だけの楽しみ方を探せます。
なお、コラボグッズの購入はいずれも1人2点まで。7月8日（水）11時00分からは公式オンラインストアでも販売されます。商品はなくなり次第終了となるため、気になる人は早めのチェックが安心です。
■開発担当者のファンへの思いやりがすごい！
「タリーズコーヒー」が海外アーティストとコラボレーションするのは今回が初めて。本コラボは実現されるまで半年以上の時間がかかっているそうで、開発担当者は実際にライブ会場やコラボカフェへ行き、MOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの名称）が見ているものや考えていることを長い期間リサーチ。一緒に共感、体験、観察することでMOAに、そして「タリーズコーヒー」の従来の利用客にも喜んでもらえるような商品の制作に取り組んできたと言います。ファンへの思いやりを感じる本企画のグッズには「タリーズコーヒー」とTOMORROW X TOGETHER、PPULBATUの魅力が詰まったラインナップが勢ぞろい。
中でも「ストラップ付きトライタンボトル」は、PPULBATUが「タリーズコーヒー」の定員に扮（ふん）したオリジナルデザインをあしらったアイテムで、特別感あふれる仕上がりは売り切れの予感がするほどのかわいさ。入れるドリンクごとに、PPULBATUの異なる雰囲気が楽しめる本商品は、テイクアウトの時も安心な蓋付き、さらに持ち運びしやすい軽量デザインと、とにかく良い所だらけ。デザイン性と利便性に優れた注目のアイテムです。
また、コラボドリンクに使用される限定カップと同じデザインを採用した「トライタングラス」があれば、自宅でも本コラボの特別感を楽しめます。「タリーズコーヒー」のコーポレートカラーであるグリーンを貴重にしたロゴデザインは必見。お気に入りのドリンクを入れて、自分だけのカフェタイムを満喫して。
ワンショルダータイプの「ポーチ付きショルダーバッグ」はA4や団扇が入る大きめサイズで、日常使いはもちろん、ライブやイベントシーンのサブバッグとしてもおすすめ。生地は柔らかく、使わない時は折りたたんで持ち運びもできそうです。
「ミニポーチ」は内側にPPULBATUの総柄が施されたアイテム。ファスナーを開けた瞬間、記者も「かわいい！」と大盛り上がりでした。鍵やイヤホンなどバッグの中で見失いがちな小物の収納に使いやすい大きさです。
それから「バッグチャーム」は自分好みにカスタマイズが可能。オリジナルデザインのPPULBATUのキーチャームにコラボグッズの「ミニポーチ」や手持ちのチャームを合わせて、自分だけの楽しみ方を探せます。
なお、コラボグッズの購入はいずれも1人2点まで。7月8日（水）11時00分からは公式オンラインストアでも販売されます。商品はなくなり次第終了となるため、気になる人は早めのチェックが安心です。