片手でカチッと固定できる！360°回転する車載スマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、片手で置くだけで固定でき、粘着ゲルと3点固定で走行中も安定する360度回転対応で角度調節もできる車載スマホホルダー「200-CAR128」を発売した。
■置くだけで、すぐ固定
「200-CAR128」は、スマートフォンを上から置いてPRESSボタンに当てるだけで、ホルダーがカチッと閉まるバネ式構造を採用している。毎回アームを広げたり、両手で位置を調整したりする手間を減らせるため、乗車時のスマホセットがスムーズに。ナビアプリを使いたい時や、停車中に素早く取り付けたい時にも便利だ。
■走行中も安心の3点固定
スマートフォンの背面と底面を支える3点固定構造により、走行中の揺れや振動でもしっかりホールドする。さらに、ダッシュボードに粘着ゲルで固定できるため、ホルダー本体もズレにくく安定感がある。ナビ表示やハンズフリー通話など、車内でスマートフォンを活用したいシーンを快適にサポートする。
■見やすい角度にくるっと調整
ホルダー部分は360度回転に対応し、縦向き・横向きのどちらでも使いやすい仕様だ。さらに約20°の角度調整ができるため、運転席から見やすい位置に画面を合わせられる。ナビ画面の確認や着信表示の視認性を高め、視線移動を抑えた快適なドライブ環境づくりに役立つ。
■ケース付きでもそのまま使える
厚み約7〜13mmまでのスマートフォンに対応しており、さまざまなスマホケースを装着した端末でも使用できる。一般的なソフトケースやハードケースはもちろん、手帳型ケースを使用している場合でも、カバー部分を背面側に回すことで設置が可能だ。普段のスタイルに合わせたケースを使いながら、車内でもスマートフォンをしっかりホールドできる。
■車内になじむコンパクト設計
本体サイズは約直径8×高さ6cm、重量は約102g。背の低いコンパクト設計なので、ダッシュボード上に置いても圧迫感が少なく、車内をすっきり見せられる。ブラックカラーでインテリアになじみやすく、使わない時も目立ちにくいのが特長だ。デスク周りでの使用にも対応している。
■商品詳細
■360度回転対応で角度調節もできる車載スマホホルダー「200-CAR128」
■ITライフハック
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■走行中も安心の3点固定
スマートフォンの背面と底面を支える3点固定構造により、走行中の揺れや振動でもしっかりホールドする。さらに、ダッシュボードに粘着ゲルで固定できるため、ホルダー本体もズレにくく安定感がある。ナビ表示やハンズフリー通話など、車内でスマートフォンを活用したいシーンを快適にサポートする。
■見やすい角度にくるっと調整
ホルダー部分は360度回転に対応し、縦向き・横向きのどちらでも使いやすい仕様だ。さらに約20°の角度調整ができるため、運転席から見やすい位置に画面を合わせられる。ナビ画面の確認や着信表示の視認性を高め、視線移動を抑えた快適なドライブ環境づくりに役立つ。
■ケース付きでもそのまま使える
厚み約7〜13mmまでのスマートフォンに対応しており、さまざまなスマホケースを装着した端末でも使用できる。一般的なソフトケースやハードケースはもちろん、手帳型ケースを使用している場合でも、カバー部分を背面側に回すことで設置が可能だ。普段のスタイルに合わせたケースを使いながら、車内でもスマートフォンをしっかりホールドできる。
■車内になじむコンパクト設計
本体サイズは約直径8×高さ6cm、重量は約102g。背の低いコンパクト設計なので、ダッシュボード上に置いても圧迫感が少なく、車内をすっきり見せられる。ブラックカラーでインテリアになじみやすく、使わない時も目立ちにくいのが特長だ。デスク周りでの使用にも対応している。
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