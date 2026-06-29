Mii＋とILLITの夢のコラボ♡ライブ特別観覧シートが当たるキャンペーン開催

ヘアケアを楽しみながら、人気グローバルガールグループILLITのライブ観覧チャンスも手に入る注目キャンペーンがスタート♡Z世代向けヘアケアブランド「Mii＋（ミープラス）」では、『ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN』東京公演の特別観覧シートが当たるキャンペーンを開催中です。対象商品を購入するだけで応募できるので、ILLITファンも美容好きさんも見逃せません。

ILLITライブ特別観覧シートが当たる

今回のキャンペーンでは、応募期間中にMii＋商品を税込1,980円以上購入した方の中から抽選で30組60名様を、『ILLIT LIVE ‘PRESS START︎❤’ in JAPAN』東京公演の特別観覧シートへ招待します。

応募期間は2026年6月26日（金）12:00～2026年7月9日（木）23:59まで。対象となる購入先は公式サイトのほか、Qoo10、Amazon、楽天市場、TikTok Shop、さらに全国の取扱店舗も含まれています。

公演会場はTOYOTA ARENA TOKYO。開催日は7月23日（木）、7月25日（土）、7月26日（日）の3公演です。

普段のヘアケアアイテムを購入しながら応募できるため、初めてMii＋を試す方にもぴったりのキャンペーンとなっています。

トイ・ストーリー5とセタフィルがコラボ♡限定セット＆豪華賞品に注目

人気のMii＋ヘアケアアイテムを紹介

キャンペーン対象となる商品は、Mii＋の全ラインアップです。

「ミープラス リペアブースターホイップ」は、価格1,980円（税込）、容量150mL、ホワイトティーの香り。

業界初※1の“髪の導入美容液”として誕生した泡状ブースターで、トリートメント前に使うことで浸透力を高め、ダメージ部分へアプローチします。

「ミープラス リペアブースターヘアマスク＜スムース＞」は価格1,980円（税込）、容量120g、ピーチの香り。

Mii＋オリジナル処方『きらめき水光パール処方※2』で、ふんわりとした根元とツヤのある毛先へ導きます。

「ミープラス リペアブースターヘアマスク＜リペア＞」は価格1,980円（税込）、容量120g、カモミールアップルの香り。

2種のボンド成分配合によるWボンド補修※3で、ブリーチや紫外線によるダメージをケアし、カラーの美しさをサポートします。

「ミープラス リペアブースターヘアマスク＜ストレート＞」は価格1,980円（税込）、容量120g、ベルガモットの香り。

Mii＋オリジナル処方『うるツヤストレート処方※4』を採用し、自宅でサロン級のストレートケアを目指せます。

※1エイビイエス調べ

※2使用感には個人差があります

※3セスキマレイン酸イソホロンジアミン、（水添ヒマシ油／セパシン酸）コポリマー（ヘアコンディショニング剤）

※4使用感には個人差があります

毎日使いやすいオイル＆ミルクにも注目

アウトバスケア派におすすめなのが「ミープラス ヘアオイル」と「ミープラス ヘアミルク」です。

「ミープラス ヘアオイル」は価格1,650円（税込）、容量100mL、ホワイトティーの香り。

インバス・アウトバス両方で使える2WAY仕様で、熱や乾燥によるダメージに着目し、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。

「ミープラス ヘアミルク」は価格1,650円（税込）、容量100g、ホワイトティーの香り。髪のうるおいを保ちながら乾燥やゴワつきを抑え、まとまりやすい質感へ整えます。

ドライヤーやヘアアイロン前の使用にもおすすめです。

美髪ケアと推し活を楽しもう♡

毎日のヘアケアを楽しみながら、ILLITのライブ観覧チャンスまで手に入る今回のMii＋キャンペーン。税込1,980円以上の購入で応募できるため、気になっていたアイテムを試す絶好の機会です。

お気に入りのヘアケアアイテムで髪を美しく整えながら、特別なライブ体験を目指して応募してみてはいかがでしょうか♪期間限定のチャンスなので、気になる方は早めにチェックしてください。