『どうぶつの森』×「サーティワン」が初コラボ！ 新作フレーバーやグッズ付きメニューなど7．1発売
「サーティワン アイスクリーム」は、7月1日（水）〜7月31日（金）の期間、任天堂のゲームシリーズ『どうぶつの森』と初コラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】「ベルぶくろ ランチバッグ」が付属！ 豪華な「どうぶつの森 スペシャルセット」も
■のんびり夏ライフが楽しめるキャンペーン
今回実施されるは、『どうぶつの森』の舞台である島を表現した新作フレーバーや、特別な限定商品などが展開される期間限定のコラボキャンペーン。
「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」は、グリーンのナシ風味アイスクリームや、ベージュのリンゴ風味ソルベ、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベに、「サカナ型おかし」を入れてゲーム中の海と川に現れる魚影を表現した新作フレーバーで、インパクト抜群な食感や爽やかな味わいが楽しめる。
また、限定デザインの「どうぶつの森 ダブルカップ」と、ラバー素材の「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付いた「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」が登場。加えて、いずれかのダブルカップを購入すると「コラボフレーバーステッカー」がもらえる。
それから、島の空に浮かぶ風船付きプレゼントボックスをサンデーにした「プレゼントボックス シングルサンデー」や、ゲームの中に登場するアイテムをグッズ化した「ベルぶくろ ランチバッグ」付き「どうぶつの森 スペシャルセット」など、バラエティ豊かなメニューがそろう。
さらに、コラボ商品を注文してスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でチェックインすると「オリジナルステッカー」がゲットできる企画が行われるほか、7月1日（水）からはNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のゲーム内にオリジナルの「サーティワン島」が誕生する予定だ。
【写真】「ベルぶくろ ランチバッグ」が付属！ 豪華な「どうぶつの森 スペシャルセット」も
■のんびり夏ライフが楽しめるキャンペーン
今回実施されるは、『どうぶつの森』の舞台である島を表現した新作フレーバーや、特別な限定商品などが展開される期間限定のコラボキャンペーン。
「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」は、グリーンのナシ風味アイスクリームや、ベージュのリンゴ風味ソルベ、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベに、「サカナ型おかし」を入れてゲーム中の海と川に現れる魚影を表現した新作フレーバーで、インパクト抜群な食感や爽やかな味わいが楽しめる。
それから、島の空に浮かぶ風船付きプレゼントボックスをサンデーにした「プレゼントボックス シングルサンデー」や、ゲームの中に登場するアイテムをグッズ化した「ベルぶくろ ランチバッグ」付き「どうぶつの森 スペシャルセット」など、バラエティ豊かなメニューがそろう。
さらに、コラボ商品を注文してスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でチェックインすると「オリジナルステッカー」がゲットできる企画が行われるほか、7月1日（水）からはNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のゲーム内にオリジナルの「サーティワン島」が誕生する予定だ。