「お前が悪い」逆ギレ年上部下は社長の身内→数分前のデータ改ざんも握り潰され退職へ【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
納品したデータが改ざんされていた。先方から「縮尺が違うので、全部やり直し」と連絡が入り、担当していた辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんは愕然とした。作成時とデータが違う真相を突き止めると、社員の村瀬がメールの数分前にデータをいじっていたことが判明する。しかし、社長は信じてくれない。今回は、社内トラブルを描いた漫画『「俺の方が経験あるからさ」 〜年上部下が全然言うことを聞いてくれません！〜』を紹介するとともに、作者に話を聞いた。
■入社2週間で出会った“クセ強”な年上アルバイト
辰ノさんは過去に、入社2週間でいじめのターゲットになった経験を持つ(『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』参照)。今回は、再就職した職場で起きた出来事だ。転職先は建築系の下請け会社。採用はとんとん拍子に決まり、出産間近で退職する社員から引き継ぎを受けた。繁忙期になり10人程度のアルバイトが入ると、そのなかに村瀬という男性がいた。
彼は「マニュアルがあれば説明はいらない、自分は経験があるんで」と初日から“クセ強”な態度を発揮。ヘルプのなかでは一番の古株で仕事も早く、会社としてはありがたい存在だった。しかし、ミスや修正を依頼すると「俺は悪くない！そんな大事なことなら先に言っとけ！お前が悪いんだから直せよ」と激怒するなど、性格に難があった。当時のことについて、「とにかくいろいろな意味で濃い会社だったので、いつか何かしらの形で発信したいと思っていました(笑)」と辰ノさんは振り返る。
■社員になった村瀬の暴走と信じられない嫌がらせ
繁忙期が終わり、辰ノさんは正社員となる。少ない人員で会社を回すのが厳しくなったころ、なんと村瀬も社員として雇用された。彼は「俺の方が経験あるからさ」と、常に辰ノさんを見下した。しかし、取引先からは「ミスが多く、意思の疎通ができないから担当を変えたい」と連絡が入る。辰ノさんが事実確認をすると、村瀬は都合の悪いデータをUSBに移し、証拠隠滅を図っていた。
以降、担当が辰ノさんに代わると村瀬は無視をするように。このような性格が注意されないのは、彼が社長の従兄弟だからだった。辰ノさんは「実話なので身バレしないように、村瀬さんのビジュアルには気を遣いました。実在の方とは眼鏡をしているくらいしか共通点はありませんが、キャラクターのイメージを重視してデザインを考えました」と制作の裏側を明かす。
■信じてくれない社長と下した最後の決断
一番大きなトラブルは、辰ノさんが請け負っている業者から「採寸データが違う。全部作り直し」とクレームが入ったことだった。村瀬が嫌がらせのために、辰ノさんの担当データを改ざんしてトラブルを起こしたのだ。村瀬がやった証拠を社長に突き付けたものの、信じてもらえず辰ノさんは退職する道を選ぶ。「連載時に『仕事ができる人はどこからも引く手あまたよ』とコメントをいただいていて、心身ともにボロボロだった当時の私が救われたような気持ちになりました！読んでくださる方々には本当に日々感謝しています」と辰ノさんは語る。
辰ノさんへの妬みから、取引先まで巻き込む大トラブルを起こした村瀬。彼のその後の展開にも注目したい。辰ノさんはこのほか、日常の共感できる体験談や少しスカッとする話などを漫画にしている。また、夫との私生活を絵日記でつづるブログ『うちのダンナがかわいすぎるっ！』も運営中だ。
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