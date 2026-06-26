ニューストップ > ライフスタイルニュース > 子供を夜寝かせるには日中遊ばせないといけないけど、付き合うと親の… 子供を夜寝かせるには日中遊ばせないといけないけど、付き合うと親の体力が先に尽きる。このバグの修正方法とは？／伊東さん傑作選 子供を夜寝かせるには日中遊ばせないといけないけど、付き合うと親の体力が先に尽きる。このバグの修正方法とは？／伊東さん傑作選 2026年6月26日 17時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む彼女に貸したら思わぬ形に変わってしまったシャツの話や、夫婦仲に亀裂が入りそうなほどヒートアップする“お好み焼き論争”など、シュールでクスッと笑える漫画をSNSで発信している伊東さん。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『伊東さん傑作選』をお届けします。→『伊東さん傑作選』を最初から読む「バグ修正」01「バグ修正」02「バグ修正」03著：伊東 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【お客様は神様!?】なわけない!!「袋を開封する子供」「小銭を投げつける客」やりたい放題のクレーマー続々！ 【史上最速の梅雨明けの理由は？】まさかの「凡ミス」!?「まだ4歳だし」「社会人4年目がするミスじゃない！」 「この味噌汁おふくろのと違う…」言ってしまったデンジャーワード!!まさかの発言に食卓が凍る!