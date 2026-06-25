余命3カ月の女性が夜逃げを決意！「お前は家から出るな」50年間帰してもらえなかった故郷へ逃げる！【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、過去にウォーカープラスで紹介した「夜逃げ屋日記」の49〜50話をお届けするとともに、著者に依頼者が夜逃げを選択したことについても話を聞いた。
本作「夜逃げ屋日記」は、余命3カ月を告げられた主人公の朝倉ミツコさんが、人生の終わりに自分を取り戻していく物語である。夫と義母が帰省を嫌がったため、嫁いでから50年間一度も海辺の実家に戻れなかったミツコさん。15歳で母を亡くし、家の前の浜辺で泣きながら海を眺めていた記憶が、心の支えとして残っていた。
新しい生活のため夜逃げ屋に依頼するが、道中で「夜逃げを中断したい」と漏らす。社長が「旦那さんや義母さんには普段どう呼ばれている？」と尋ねると、「お前は家から出るな」「お前はウチの嫁失格じゃ」といった言葉ばかりが思い出され、長く名前を呼ばれてこなかったことが浮かび上がる。手鏡を渡され、自分に向かって「ミツコ、ミツコ」と繰り返した末、「私、老けたなぁ」と涙をこぼす場面が印象的である。
やがて引っ越し先へ向かう車中で磯の香りを感じたミツコさんは、車を停めてもらい社長とともに海へ向かう。50年ぶりに目にした海を前に「ただいま」とつぶやく姿には、長年の思いがにじむ。その約1カ月半後、病状が悪化し静かに息を引き取ったが、妹によれば病床では移転先での出来事や幼いころの思い出を楽しそうに語っていたという。
こうした最期の様子について、作者の宮野シンイチさんは、余命3カ月と宣告されたミツコさんが夜逃げという選択をしたことについて、「もう本人はこの世にはいませんから、自分の想像になりますが、妹さんの話を聞く限りやってよかったと思っています」と語っている。人生の終盤に自らの意思で新たな一歩を踏み出したことは、ミツコさんにとってかけがえのない時間につながり、後悔のない選択だったのかもしれない。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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