“スキマバイト”のアプリを悪用したとして、飲食店店長の40代男性が書類送検されました。店長は自らの名前で応募し、アルバイト代を受け取っていました。



働く側にとっても人手不足の店側にとっても便利なスキマバイトアプリ。その国内大手「タイミー」を悪用したのは、まさかの飲食店の店長でした。



捜査関係者によりますと、名古屋市中村区にある飲食店で店長を務めていた40代の男性は2024年、自身が管理する店に「タイミー」から自分の名前でアルバイトに応募しました。





勤務したように見せかけることで、店長の給料とは別にアルバイト代あわせて30万円ほどを受け取っていたとみられています。アプリでは、過去に雇ったことのある人に対して、店が優先的に求人を送れるシステムがあり、男性はこれを悪用して数十回以上、犯行を繰り返していたとみられています。タイミー担当者からフランチャイズ元の会社にアルバイトの実績報告をした際に、店長であるはずの男性の名前が見つかり、犯行が発覚したということです。＜店長の男性＞「グレーだと思っていた。バイト代金をもらう分、2倍働いていました」警察は男性を詐欺の疑いで書類送検し、容疑を認めているということです。