【前年比約3倍】「洋服の青山」が接触冷感トップスを”大増産”中！「夏が暑くて無理…」な女性を救う！
「夏が暑そう。やだ…」と、憂鬱になる日が続いている。2025年も暑かったし、おそらく今年も暑い…。不快感を感じることが多くなる季節だが、特に女性の夏服は、デザインを優先すると生地が張り付いて暑く、涼しさを求めるとカジュアルになりすぎると、本当に毎年悩ましい。
【写真】デザイン性も抜群の涼しく着られる「接触冷感トップス」
そんな「夏の服選び、もう限界！」という困りごとに応えるべく、「洋服の青山」では、夏の味方「接触冷感トップス」を昨年より大拡充しているという。
■えッ！前年比「3倍」って本気！？
なんと今年、肌に触れた瞬間にひんやり心地いい「接触冷感トップス」の用意を、去年の「約3倍（11.1万点）」、5年前と比べると「60倍」という、過去最大規模のケタ違いなボリュームで大拡充しているという。
「涼しい服が欲しくても、お店に行ったら売り切れていた…」なんて悲劇はもう起こさせない。プロの本気が詰まった、圧倒的なラインナップで私たちの夏を救いにきてくれたのだ。
着た瞬間から、肌が喜ぶひんやり感、さらに通勤や移動中の容赦ない日差しから肌をガードするUVカット仕様。また汗をかいてもすぐ乾くから、あの嫌なベタつきや蒸れも避けることができる。
■機能面だけじゃない！一枚で主役級のデザイン
「でも、機能性重視の服はデザインがシンプルすぎて、お仕事にはちょっと…」と思うかもしれないが、高機能なのに、着映えするデザインがちゃんとそろっている。
パフスリーブやフロントのギャザー、上品なボウタイなど、1枚で華やかに決まる工夫が満載。オフィスでジャケットを脱いでも、だらしなく見えず「品のある先輩感」をしっかりキープできる。
■【商品概要】
商品：レディースブラウス
価格：3289円〜6589円
取扱店舗： 洋服の青山全店、公式オンラインストア
■担当者コメント「機能性もデザインも、もう妥協しなくて大丈夫」
商品第一部 マネジャー茺島美加さんのコメントは以下。
「以前は、機能性よりデザイン性にこだわる方が多かった印象ですが、昨今の厳しい暑さから機能性も求められるようになってきました。店頭では、機能性が一目でわかるアイコンタグを掲出し、猛暑や節電対策に最適な一枚をセルフでも選びやすい環境を整えています。夏にうれしい機能を備え、一枚でも着映えするトップスでビジネスシーンを快適に過ごしていただきたいです」
イヤな夏の暑さは、プロが作った「ひんやり着映えブラウス」で賢く、おしゃれに解決してしまおう。わかりやすいアイコンタグがついているので、ぜひお気に入りの一枚を見つけてみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】デザイン性も抜群の涼しく着られる「接触冷感トップス」
そんな「夏の服選び、もう限界！」という困りごとに応えるべく、「洋服の青山」では、夏の味方「接触冷感トップス」を昨年より大拡充しているという。
■えッ！前年比「3倍」って本気！？
なんと今年、肌に触れた瞬間にひんやり心地いい「接触冷感トップス」の用意を、去年の「約3倍（11.1万点）」、5年前と比べると「60倍」という、過去最大規模のケタ違いなボリュームで大拡充しているという。
「涼しい服が欲しくても、お店に行ったら売り切れていた…」なんて悲劇はもう起こさせない。プロの本気が詰まった、圧倒的なラインナップで私たちの夏を救いにきてくれたのだ。
着た瞬間から、肌が喜ぶひんやり感、さらに通勤や移動中の容赦ない日差しから肌をガードするUVカット仕様。また汗をかいてもすぐ乾くから、あの嫌なベタつきや蒸れも避けることができる。
■機能面だけじゃない！一枚で主役級のデザイン
「でも、機能性重視の服はデザインがシンプルすぎて、お仕事にはちょっと…」と思うかもしれないが、高機能なのに、着映えするデザインがちゃんとそろっている。
パフスリーブやフロントのギャザー、上品なボウタイなど、1枚で華やかに決まる工夫が満載。オフィスでジャケットを脱いでも、だらしなく見えず「品のある先輩感」をしっかりキープできる。
■【商品概要】
商品：レディースブラウス
価格：3289円〜6589円
取扱店舗： 洋服の青山全店、公式オンラインストア
■担当者コメント「機能性もデザインも、もう妥協しなくて大丈夫」
商品第一部 マネジャー茺島美加さんのコメントは以下。
「以前は、機能性よりデザイン性にこだわる方が多かった印象ですが、昨今の厳しい暑さから機能性も求められるようになってきました。店頭では、機能性が一目でわかるアイコンタグを掲出し、猛暑や節電対策に最適な一枚をセルフでも選びやすい環境を整えています。夏にうれしい機能を備え、一枚でも着映えするトップスでビジネスシーンを快適に過ごしていただきたいです」
イヤな夏の暑さは、プロが作った「ひんやり着映えブラウス」で賢く、おしゃれに解決してしまおう。わかりやすいアイコンタグがついているので、ぜひお気に入りの一枚を見つけてみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。