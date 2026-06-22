新幹線で「座席を倒していいですか？」リクライニングシートをフルで倒す人への対応がすごい【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
新幹線の座席については、「倒しすぎ」「許可なく倒すのは失礼」などとよく話題になる。もし、前の人が座席をガッツリ倒してきたら？20万いいねを集めた、一歩も引かない座席の使い方を描いた「新幹線」を紹介する。本作は、X(旧Twitter)などのSNSで4コマを投稿している、モノモリ(@mono_moosu)さんの作品。今回は、4コマを描くきっかけや反響についてインタビューした。
本作「新幹線」は「座席を倒してもいいですか？」「どうぞ」という、新幹線でよく見かける光景をもとに描かれた4コマ漫画だ。「どうぞ」と言われて前の人がリクライニングシートを全部倒し、まっすぐな状態にする予想外の行動に！しかし、その行動を見て後部座席の人は前の人の顔にお弁当を広げ始めるというさらに斜め上の行動に!?読者からは「どっちも強者」「プロ確定」などのコメントとともに、嫌な態度を取らない2人の行動に「互いに俺の知ってるLvを超えてきたな」「優しい世界」との声も届いている。
もともと漫画を描くことが好きだったという作者のモノモリさんだが、4コマ漫画を描き始めたきっかけは「描く時間があまりなく、SNSでほかの方が投稿しているのを見て、4コマなら続けられそうと思って始めたのがきっかけです」と教えてくれた。
モノモリさんが漫画を描くうえでこだわっていることについて「SNSでは1つの投稿に対する閲覧時間は一瞬なので、なるべくシンプルでわかりやすいものを描くようにしています。セリフは少なく、絵だけで見せるようにしたりと、いろいろと読み手のことを考えて作っています」と明かす。逆に気をつけていることは「悪気のないネタでも、読む人によっては傷ついてしまう場合もあるので、自分の見当違いがないかなど、情報を調べることが多いですね。そうやって地道に調べていくうちに、新しいアイデアにつながっていくこともよくあります」と工夫を凝らしているそうだ。
短時間でサクサク読める4コマ漫画になっているので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：モノモリ(@mono_moosu)
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