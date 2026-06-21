【W杯2026】NHKサッカー「本田圭佑さんから大切なお知らせ」 “連呼”に反響相次ぐ
NHKサッカーの公式Xが、21日に更新。「スウェーデン戦メイン解説 本田圭佑さんから大切なお知らせです」と題した動画を公開した。
【動画】本田圭佑が連呼！NHKサッカー「大切なお知らせ」公開
Xでは「＼本田さんからお知らせ／ サッカー FIFAワールドカップ2026スウェーデン戦メイン解説 本田圭佑さんから大切なお知らせです。大切なので何回でも言います。日本×スウェーデン 26(金)総合 午前7:30 / BSP4K 午前7:45」との文言とともに、本田が「あさ8時」を連呼する動画を公開。
SNSでは「出勤時間を遅らせるか」「仕事どうしよう」「楽しみです」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】本田圭佑が連呼！NHKサッカー「大切なお知らせ」公開
Xでは「＼本田さんからお知らせ／ サッカー FIFAワールドカップ2026スウェーデン戦メイン解説 本田圭佑さんから大切なお知らせです。大切なので何回でも言います。日本×スウェーデン 26(金)総合 午前7:30 / BSP4K 午前7:45」との文言とともに、本田が「あさ8時」を連呼する動画を公開。
SNSでは「出勤時間を遅らせるか」「仕事どうしよう」「楽しみです」などといった感想が相次いで寄せられている。