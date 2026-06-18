「どんな男性がタイプ？」と聞かれたときの答え方９パターン
突然、男性から「どんな男性がタイプ？」と聞かれ、戸惑った経験をした方もいると思います。そのようなとき、みなさんはどのように答えているでしょうか。今回は、９パターンの答え方と共にメリットとデメリットをご紹介させて頂きます。
【１】「好きになった人がタイプ。」と答える。
ストライクゾーンの広さをアピールできます。しかし、この回答だけでは好きなタイプが不明確なため、過去に付き合った人について聞かれる可能性があります。
【２】「身長の高い人。」と答える。
身長の高い男性にとっては、テンションを上げる一言となります。しかし、身長の低い人にとっては、ガッカリする一言となります。
【３】「普通の人。」と答える。
とりあえず無難な回答であり、「どんな男性がタイプ？」と聞いてきた男性に「可能性がある」ことをアピールできます。しかし、あまりに抽象的な表現であるため、会話が発展せず、盛り上がりに欠ける危険性があります。
【４】「経済力のある人。」と答える。
結婚も視野に入れて付き合うスタンスをアピールできます。ただし、このようにストレートに表現することで、「図々しい女」や「お金のかかる女」だと思われ、敬遠される恐れがあります。
【５】「面白い人。」と答える。
盛り上げ役に徹している男性には、テンションが上がる一言です。一方で、大人しいタイプの男性や落ち着いた男性に対しては、ガッカリさせる可能性があります。
【６】「優しい人。」と答える。
どんな男性に対しても、「自分にもチャンスがあるかも。」と勇気を与えることができます。しかし、話の流れの中で、「優しい人って、どんな人？」というツッコミを受け、過去に付き合った人について質問される恐れがあります。
【７】「カッコイイ人。」と答える。
「カッコイイ人。」と答えることで、中途半端な気持ちでアプローチしてくる男性を追い払うことができます。しかし、図々しい女だと思われることもあるので、注意が必要です。
【８】アニメのキャラクターを答える。
男性にとって馴染みのあるキャラクターであれば、話が盛り上がる可能性があります。しかし、男性が知らないキャラクターを例に挙げた場合、盛り上がらず、気まずい空気となる可能性もあります。
【９】具体的な俳優やアイドルの名前を答える。
具体的でイメージしやすいのですが、男性が引いてしまう可能性があります。
みなさんは「どんな人がタイプ？」と聞かれたとき、どのように答えているでしょうか。みなさんが実践しているフレーズがあれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）
【１】「好きになった人がタイプ。」と答える。
ストライクゾーンの広さをアピールできます。しかし、この回答だけでは好きなタイプが不明確なため、過去に付き合った人について聞かれる可能性があります。
身長の高い男性にとっては、テンションを上げる一言となります。しかし、身長の低い人にとっては、ガッカリする一言となります。
【３】「普通の人。」と答える。
とりあえず無難な回答であり、「どんな男性がタイプ？」と聞いてきた男性に「可能性がある」ことをアピールできます。しかし、あまりに抽象的な表現であるため、会話が発展せず、盛り上がりに欠ける危険性があります。
【４】「経済力のある人。」と答える。
結婚も視野に入れて付き合うスタンスをアピールできます。ただし、このようにストレートに表現することで、「図々しい女」や「お金のかかる女」だと思われ、敬遠される恐れがあります。
【５】「面白い人。」と答える。
盛り上げ役に徹している男性には、テンションが上がる一言です。一方で、大人しいタイプの男性や落ち着いた男性に対しては、ガッカリさせる可能性があります。
【６】「優しい人。」と答える。
どんな男性に対しても、「自分にもチャンスがあるかも。」と勇気を与えることができます。しかし、話の流れの中で、「優しい人って、どんな人？」というツッコミを受け、過去に付き合った人について質問される恐れがあります。
【７】「カッコイイ人。」と答える。
「カッコイイ人。」と答えることで、中途半端な気持ちでアプローチしてくる男性を追い払うことができます。しかし、図々しい女だと思われることもあるので、注意が必要です。
【８】アニメのキャラクターを答える。
男性にとって馴染みのあるキャラクターであれば、話が盛り上がる可能性があります。しかし、男性が知らないキャラクターを例に挙げた場合、盛り上がらず、気まずい空気となる可能性もあります。
【９】具体的な俳優やアイドルの名前を答える。
具体的でイメージしやすいのですが、男性が引いてしまう可能性があります。
みなさんは「どんな人がタイプ？」と聞かれたとき、どのように答えているでしょうか。みなさんが実践しているフレーズがあれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）