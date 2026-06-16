「トイ・ストーリー5」人気キャラがプチケーキに 銀座コージーコーナーに6月26日登場
【モデルプレス＝2026/06/16】銀座コージーコーナーから6月26日（金）、映画『トイ・ストーリー5』のキャラクターをデザインしたプチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞ コレクション」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ ハピネスバッグ」が登場する。
【写真】「トイ・ストーリー5」の人気キャラがスイーツ化
世代を超えて楽しめる『トイ・ストーリー』シリーズの新作公開に先駆け、映画の世界観を表現した新作スイーツがお目見え。9種のプチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞ コレクション」は、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」などの人気キャラクターをはじめ、新キャラクター「リリーパッド」も仲間入り。「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現し、「リリーパッド」はタブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで表現している。ケーキBOXには物語をイメージしたイラストが描かれ、食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観を楽しむことができる。
また、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のように仕立てたポップなケーキ「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」は、苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上に、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームが飾られる。作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコがトッピングされ、ケーキのフィルムには最新作のキャラクターをデザインした。
さらに、焼菓子がセットになった「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」も。中には人気キャラクターをプリントしたクッキー（ブルズアイ、ジェシー、ウッディ、バズ・ライトイヤー各1個）と、風味豊かなバターマドレーヌ3個、いちごマドレーヌ2個がアソートされている。バッグの表面と裏面にはそれぞれイラストが描かれ、2つの世界観を楽しむことができる。（modelpress編集部）
※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はなし。
※「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」は、福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はなし。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「トイ・ストーリー5」の人気キャラがスイーツ化
◆『トイ・ストーリー』のポップな世界観を表現
世代を超えて楽しめる『トイ・ストーリー』シリーズの新作公開に先駆け、映画の世界観を表現した新作スイーツがお目見え。9種のプチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞ コレクション」は、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」などの人気キャラクターをはじめ、新キャラクター「リリーパッド」も仲間入り。「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現し、「リリーパッド」はタブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで表現している。ケーキBOXには物語をイメージしたイラストが描かれ、食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観を楽しむことができる。
◆人気キャラをデザインしたバッグ入りアソートも
さらに、焼菓子がセットになった「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」も。中には人気キャラクターをプリントしたクッキー（ブルズアイ、ジェシー、ウッディ、バズ・ライトイヤー各1個）と、風味豊かなバターマドレーヌ3個、いちごマドレーヌ2個がアソートされている。バッグの表面と裏面にはそれぞれイラストが描かれ、2つの世界観を楽しむことができる。（modelpress編集部）
※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はなし。
※「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」は、福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はなし。
【Not Sponsored 記事】