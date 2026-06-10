雷親父に恋？女の子の意味深な一言にドギマギ「そうだとしたら？」よくある王道シチュエーションが華麗に急展開！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
しおひがり(@shiohigari114)さんがX(旧：Twitter)に投稿した1ページ漫画「雷親父に恋してる女」が話題を集めている。何かと子供たちに厳しい“雷親父”が大事にしていた盆栽を壊されるというシチュエーションは、昭和の漫画では「あるある」だが、そこから何かが始まりそうな予感がするラストにはさまざまなツッコミが寄せられた。今回、作者のしおひがりさんに話を伺った。
女の子に意味深な一言を言わせる、というたった1枚で構成されたイラスト漫画「しおひガールズ」で人気を博し、2023年にはおじさんが主役の一言ネタから不思議な生き物をテーマに描いたシリーズなど…、自身の作風を大いに生かした漫画を手掛ける作者・しおひがりさん。制作においては決して1コマという枠にとどまらず、「物語性のあるものをもっと発信していきたいです」と、今後の展望を語ってくれた。
なかでも、本作「雷親父に恋してる女」は読者から多くの反響が寄せられた話題作。昔の少年漫画などでよくある"雷親父が盆栽を割られて怒る"という王道シチュエーションをモチーフにしているのだそうで、しおひがりさんは「そこから自分の作風であるロマンティックな展開にしていったら…という感じで膨らませました」と制作のきっかけを話す。
そして予想外のオチに対し、読者から「嫌われるだろw」という率直なコメントも届けられた本作について、「(多くの反響)大変ありがたいです」と感謝の意を述べるしおひがりさん。「ただ、もしぼくが雷親父だったらめちゃくちゃ夢中になってしまう気がします」と、最後には本作の神髄ともいえる素直な気持ちを教えてくれた。
さっと読めてきゅんとする？かわいらしいイラストに添えられた意味深な一言に混乱したい人は、一度読んでみてはいかが？
取材協力：しおひがり(@shiohigari114)
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