天使は“善”なのか!?悪魔は“悪”なのか!?天使vs悪魔の定番設定をひっくり返す4コマ漫画に読者騒然【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
漫画やアニメで、登場人物に迷いが生じたときに脳内に現れる「天使と悪魔」。天使と悪魔の言い争いを予想していたら、思いもかけぬ修羅場の真っ最中で――!?
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X(旧：Twitter)上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「お取込み中」は、頭の中で囁く天使と悪魔という定番のシチュエーションのはずが、2コマ目で赤く染まった包丁を握る天使と、その傍らに横たわる悪魔という予想外の展開に発展するというものだ。
■読者の考察に作者も驚き「そのままネタにしたい(笑）」
作者の津夏なつなさんによると、本作は「天使と悪魔」という定番テーマから生まれた作品だという。「やるべきか、やめるべきか」--脳内に現れた天使と悪魔が主人公をめぐって言い争う、おなじみのシーンだ。
アイデアの発端について津夏さんは「4コマではよくある題材なので、このベタなテーマでどれだけ違うパターンが描けるか挑戦していました」と説明する。天使と悪魔の対立が起きた"結果"ではなく、そのさらに先の状況を描くことを意識しており、「ここに至るまでにどんなドラマがあったのか、いろいろ想像して楽しんでもらえたら」と話す。
読者からも「いろいろ禍根があったんだろうな」「よりヤバそうな方へ誘惑されそう」など、さまざまな考察が寄せられており、「期待していた反応をたくさんいただけてうれしかったです」と津夏さんは喜びを語る。とくに印象に残った反応として、「新しい天使がやってきて、その子が次の悪魔になるんだろうね」というコメントを挙げる津夏さん。「自分では思いつかなかった"その後"の展開で、とてもおもしろいと思いました。そのままネタにしたいくらいです(笑)」と話す。
「天使と悪魔」という誰もが知る設定を使いながら、わずか4コマで読者の想像力をかき立てる本作「お取り込み中」。オチだけでなく、その前後の物語まで考えたくなる作品だ。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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