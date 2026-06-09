外出先ではお手軽に、自宅ケアはしっかり派。辻村友貴恵が美容テクを伝授！

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

ヘア&メイクアップアーティスト

辻村友貴恵

福岡玲衣さんに師事し、2021年に独立。トレンドをキャッチし、卓越したセンスでオリジナルのメイクに落とし込む。タレントやアーティストからの指名多数。本誌をはじめ、さまざまな雑誌や広告、カタログ等で活躍中。@yukie_tsujimura

method1｜肌テク

効果の高い日焼け止めをしっかりと肌に密着させる

暑い日でも快適に使えるよう、つけ心地が良くて効果の高いUVケアアイテムをチョイス。「紫外線を隙なく防ぐ強固な防御膜を実現してくれる日焼け止めを愛用。ただ塗り心地も大切なので、なめらかなテクスチャーのものをしっかり時間をかけて密着させます」

紫外線から守り抜く最新テクノロジー搭載。毛穴も凹凸も美しくカバーしてくれるスキンケアUV。新感覚のさらさらタッチで二次付着レス。「UV コンフォート エアリートランスペアレント」SPF45・PA+++ 30ml \4,950（コスメデコルテ TEL. 0120-763-325）

method2｜髪テク

外遊びでダメージを受けた髪にはヘアブースターをプラス

ダメージを受けて弱った毛髪のための美容液。ダメージ毛を内側から支え、熱と反応する補修設計がキューティクルをなめらかに整える。トリートメントの定着、浸透を助け、より高い効果を得るためにサポート。「HAIR BOOSTER」250g \4,950（リンク TEL. 03-5431-3775）

夏は、乾燥や紫外線によって髪もギシギシに。「トリートメントは欠かせませんが、ヘアブースターを使うことでダメージを受けた髪の土台を整えて、トリートメントの効果を底上げしてくれます」

method3｜髪テク

肌にも髪にもマルチに使えるサンプロテクターが万能！

スキンケア成分62％配合。毎日のシーンからリゾートやスポーツまで、いつでもどこでも太陽と過ごすあらゆる時間を美しく、守りながらスキンケア効果が続く「パーフェクト サン プロテクター スプレー」SPF50+・PA++++ 150ml \4,620（SHISEIDO TEL. 0120-587-289）

髪にも使えるUVスプレーで紫外線によるパサつきやカラー褪色を防止。「軽いミストのサンプロテクターなら、ベタつかないのでスタイリングを崩さず使えるのもポイントです！」

method4. 肌テク

日焼けした肌は冷やしながらケアすると回復力が上がる！

日焼け止めを塗るのと同じくらい大事なのがアフターケア。「うっかり日焼けしてしまった時のリカバリーに最適なのが、日焼けのアフターケアに特化したローション『アフターボディローション』。肌にひんやり感を与えられるものや、抗炎症効果が期待できるものがおすすめで、ほてった肌を冷やしながら回復させることで、ダメージを最小限に抑えられます」

method5｜肌テク

ポータブルタイプの日焼け止めをいつでも塗り直し

朝しっかり日焼け止めを塗ってきても強い紫外線や汗で落ちてしまうもの。面倒でもUVアイテムを塗り直すのが大切。「高い紫外線防御効果がありながら、塗り直しにも使いやすいミスト系がおすすめ」

ミストがシュッと霧状に広がり、ムラなく密着。いつでもどこでも全身速攻プロテクト。「よく晴れた日の木漏れ日」をイメージした香り。「ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト サニーデイピクニック」SPF50・PA++++ 60ml \1,078＊編集部調べ 限定販売中（花王 TEL. 0120-165-692）