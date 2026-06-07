「星野リゾート」42施設で愛犬旅のために宿泊規約が改定。混合ワクチンの接種要件緩和のほか、渡航犬の宿泊も可能に
星野リゾートは全国の愛犬と泊まれる施設において、2026年3月1日より利用規約を改定。これまで宿泊要件としていた混合ワクチンの接種頻度を、1年に1回から、国際的に参照されているガイドラインに沿った3年に1回へ見直した。これは、最新の獣医学的な知見に基づき、愛犬の健康維持と、施設における安全な滞在環境を高い次元で両立させるための対応。また、海外からの渡航犬向けに、入国時の検疫証明書での宿泊も新たに受け入れ。星野リゾートは、すべての利用者の安全を確保しながら、愛犬と家族の思いに寄り添った「ドッグフレンドリーな旅」をこれからも提案していく。
【画像】愛犬と一緒に泊まれる星野リゾートの施設を見る
星野リゾートでは「愛犬も大切なゲスト」という理念のもと、飼い主と愛犬が同じ目線で旅を楽しめる環境作りを推進。2022年以降、受け入れ体制を急速に拡充し、現在は全国42施設で多様な滞在スタイルを提案している。単に「泊まれる」場所の提供に留まらず、専用アメニティの充実はもちろん、愛犬と気兼ねなく過ごせる客室などを提供。愛犬を家族の一員として迎え、旅先での制約を最小限に抑えることで、すべての飼い主が愛犬とともに心からリラックスできる滞在の実現を目指す。
今回の改定は、「愛犬の健康を守りながら、ともに旅を楽しんでほしい」という思いから実施。これまで一般的だった「毎年接種」に対し、国際的なガイドラインが推奨する「3年周期」という最新知見を参考に規約が適正化された。これにより、毎年の接種が負担となり旅行を控えていたシニア犬や、繊細な体質の愛犬も、より安心して滞在を選択できることを目指す。また、海外からの渡航犬についても、入国時の検疫証明書による確認をもとに、星野リゾートの衛生管理基準に基づき受け入れを可能とした。一方で、未接種の場合は宿泊不可とするルールをあらためて明確化し、すべての利用者が安全に過ごせる環境をこれまで以上に徹底していく。
■愛犬と泊まれる星野リゾートの施設
OMO
愛犬家のポイントとなるアクセスのよい都市ホテル。32室の愛犬ルームを要する「OMO7横浜」など、愛犬と宿泊できる。客室数が多く、大型犬と宿泊できるホテルも。
対象施設：OMO7横浜、OMO5東京五反田、OMO7大阪、OMO7旭川、OMO5函館、OMO5金沢片町、OMO5京都祇園、OMO3京都東寺、OMO関西空港、OMO7高知、OMO5熊本
リゾナーレ
想像を超える体験があふれるリゾートホテル。大自然に囲まれた「リゾナーレ八ヶ岳」や「リゾナーレトマム」では大型犬も宿泊可能。愛犬と一緒にのびのびと散策やアクティビティ、食事を満喫できる。また、阪急うめだ本店ベビー・子供服フロアの「HugFamily Weeks〜私たち家族のカタチ〜」に参画。同フロアでは、2026年5月20日〜6月16日(火)の期間、家族の一員である愛犬との思い出を深める「フォトキャンペーン」や「宿泊券プレゼント」を提供。
対象施設：リゾナーレトマム、リゾナーレ那須、リゾナーレ八ヶ岳、リゾナーレ熱海、リゾナーレ下関
星のや
独創的なテーマで圧倒的非日常へいざなうラグジュアリーブランド。戸建てタイプでプライベート感のある「星のや軽井沢」など、周辺の散策も楽しめる。
対象施設：星のや軽井沢、星のや富士、星のや沖縄
界
「王道なのに、あたらしい。」をテーマに全国に展開する温泉旅館。温泉露天風呂付き客室や専用ドッグランを備えた「界 鬼怒川」や「界 由布院」、大型犬も宿泊できる「界 草津」など、愛犬と一緒に日本の四季や温泉をゆったりと堪能できる。
対象施設：界 ポロト、界 秋保、界 鬼怒川、界 草津(2026年6月7日開業)、界 仙石原、界 箱根、界 伊東、界 アンジン、界 遠州、界 アルプス、界 奥飛騨、界 長門、界 霧島、界 別府、界 由布院、界 雲仙
BEB
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。20〜30代の若い世代にもっと旅をしてほしいという思いのもと、いつもの仲間と「すきな時に」「すきな場所で」「すきなように」過ごせる施設を展開しているホテルブランド。駅直結で便利な「BEB5土浦」や、星野エリアでの散策も楽しめる「BEB5軽井沢」など、愛犬と気軽に楽しい時間を過ごせる。
対象施設：BEB5土浦、BEB5軽井沢
そのほかの個性的な施設
日本や世界に展開する個性際立つ宿泊施設。プライベートドッグラン付き客室がある「青森屋」や、サイズ・頭数制限なしで無料宿泊でき、レストラン同伴も可能なハワイの「サーフジャック ハワイ」など多彩。
対象施設：青森屋、奥入瀬渓流ホテル、磐梯山温泉ホテル、トマム ザ・タワー、サーフジャック ハワイ
全国に点在する愛犬と過ごせる星野リゾート施設。ぜひ大切な愛犬を連れて遊びに行ってみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
星野リゾートでは「愛犬も大切なゲスト」という理念のもと、飼い主と愛犬が同じ目線で旅を楽しめる環境作りを推進。2022年以降、受け入れ体制を急速に拡充し、現在は全国42施設で多様な滞在スタイルを提案している。単に「泊まれる」場所の提供に留まらず、専用アメニティの充実はもちろん、愛犬と気兼ねなく過ごせる客室などを提供。愛犬を家族の一員として迎え、旅先での制約を最小限に抑えることで、すべての飼い主が愛犬とともに心からリラックスできる滞在の実現を目指す。
今回の改定は、「愛犬の健康を守りながら、ともに旅を楽しんでほしい」という思いから実施。これまで一般的だった「毎年接種」に対し、国際的なガイドラインが推奨する「3年周期」という最新知見を参考に規約が適正化された。これにより、毎年の接種が負担となり旅行を控えていたシニア犬や、繊細な体質の愛犬も、より安心して滞在を選択できることを目指す。また、海外からの渡航犬についても、入国時の検疫証明書による確認をもとに、星野リゾートの衛生管理基準に基づき受け入れを可能とした。一方で、未接種の場合は宿泊不可とするルールをあらためて明確化し、すべての利用者が安全に過ごせる環境をこれまで以上に徹底していく。
■愛犬と泊まれる星野リゾートの施設
OMO
愛犬家のポイントとなるアクセスのよい都市ホテル。32室の愛犬ルームを要する「OMO7横浜」など、愛犬と宿泊できる。客室数が多く、大型犬と宿泊できるホテルも。
対象施設：OMO7横浜、OMO5東京五反田、OMO7大阪、OMO7旭川、OMO5函館、OMO5金沢片町、OMO5京都祇園、OMO3京都東寺、OMO関西空港、OMO7高知、OMO5熊本
リゾナーレ
想像を超える体験があふれるリゾートホテル。大自然に囲まれた「リゾナーレ八ヶ岳」や「リゾナーレトマム」では大型犬も宿泊可能。愛犬と一緒にのびのびと散策やアクティビティ、食事を満喫できる。また、阪急うめだ本店ベビー・子供服フロアの「HugFamily Weeks〜私たち家族のカタチ〜」に参画。同フロアでは、2026年5月20日〜6月16日(火)の期間、家族の一員である愛犬との思い出を深める「フォトキャンペーン」や「宿泊券プレゼント」を提供。
対象施設：リゾナーレトマム、リゾナーレ那須、リゾナーレ八ヶ岳、リゾナーレ熱海、リゾナーレ下関
星のや
独創的なテーマで圧倒的非日常へいざなうラグジュアリーブランド。戸建てタイプでプライベート感のある「星のや軽井沢」など、周辺の散策も楽しめる。
対象施設：星のや軽井沢、星のや富士、星のや沖縄
界
「王道なのに、あたらしい。」をテーマに全国に展開する温泉旅館。温泉露天風呂付き客室や専用ドッグランを備えた「界 鬼怒川」や「界 由布院」、大型犬も宿泊できる「界 草津」など、愛犬と一緒に日本の四季や温泉をゆったりと堪能できる。
対象施設：界 ポロト、界 秋保、界 鬼怒川、界 草津(2026年6月7日開業)、界 仙石原、界 箱根、界 伊東、界 アンジン、界 遠州、界 アルプス、界 奥飛騨、界 長門、界 霧島、界 別府、界 由布院、界 雲仙
BEB
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。20〜30代の若い世代にもっと旅をしてほしいという思いのもと、いつもの仲間と「すきな時に」「すきな場所で」「すきなように」過ごせる施設を展開しているホテルブランド。駅直結で便利な「BEB5土浦」や、星野エリアでの散策も楽しめる「BEB5軽井沢」など、愛犬と気軽に楽しい時間を過ごせる。
対象施設：BEB5土浦、BEB5軽井沢
そのほかの個性的な施設
日本や世界に展開する個性際立つ宿泊施設。プライベートドッグラン付き客室がある「青森屋」や、サイズ・頭数制限なしで無料宿泊でき、レストラン同伴も可能なハワイの「サーフジャック ハワイ」など多彩。
対象施設：青森屋、奥入瀬渓流ホテル、磐梯山温泉ホテル、トマム ザ・タワー、サーフジャック ハワイ
全国に点在する愛犬と過ごせる星野リゾート施設。ぜひ大切な愛犬を連れて遊びに行ってみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。