ポイントは「色は小さく・なるべく上に」手持ちの服が見違える「スカーフの上手な使い方」







ベーシックなスタイルに鮮度を呼び戻す、さし色のテクニックを柄で応用。ムードが変わるうえ仕上がりのバランスも調整できる。「脇役として生きる柄」の選びと使い方の実例をご紹介。







「服はかえずにフレンチシック」1点投入で見違える柄スカーフ

赤ドットスカーフ／Gap



たとえばネッカチーフのように首元にドットスカーフを巻き、淑女のような柄づかいでボーイッシュな装いのやんちゃさを緩和。小さくとも印象をがらりと変える、ヴィヴィッドな水玉模様でジャケットスタイルを簡単にアップデート。頭や手首などつける位置を変えてもレディに傾く、コンパクトなスカーフでとり入れるのもポイント。







さし色がわりにもなる、赤と白の小さなドット



顔まわりに巻いても主張しすぎない、ミニサイズのスカーフ。シルク100％のスクエア型で、ヘアアクセやバッグのアレンジにも使いやすい。赤×白のほか、ネイビー×白、黒×白のカラー展開。







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