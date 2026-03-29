【国際親善試合】スコットランド代表 vs 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

英国遠征中のサッカー日本代表は、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。日本時間3月29日午前2時のキックオフを前にスタメンが発表された。

4月1日のイングランド戦（ウェンブリー・スタジアム）を含めた今回のシリーズは、今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合だ。前十字靭帯断裂の大怪我を負っているMF南野拓実（モナコ）をはじめ、MF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF遠藤航（リヴァプール）、DF板倉滉（アヤックス）、DF高井幸大（ボルシアMG）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF長友佑都（FC東京）などが怪我で選外となり、1年9か月ぶりに招集されたDF冨安健洋（アヤックス）と安藤智哉（ザンクトパウリ）も故障で参加を辞退するなどアクシデントが相次いでいるが、森保一監督は選手選考＆基本コンセプトの確認と積み上げをテーマに掲げる。

日本が19位のFIFAランキングだとスコットランドは38位だが、熾烈なW杯欧州予選を勝ち抜いた実力国。MFスコット・マクトミネイ（ナポリ、）MFジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）、DFアンドリュー・ロバートソン（リヴァプール）など一線級のタレントを擁する。

このW杯出場国との一戦で森保監督は、中2日で開催されるイングランド戦も見据えてややテスト色の強いスタメンを選択。後藤啓介や佐野航大が初先発、1年ぶりに復帰の伊藤洋輝も名を連ねた。南野と久保を欠く注目のシャドーには佐野航大と鈴木唯人が入る。この試合は交代枠が11人に設定されており、とりわけ後半は積極的に交代カードも切ってきそうだ。

【スタメン】

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

4 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

20 佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

▼FW

26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

【ベンチスタート】

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

12 早川友基（鹿島アントラーズ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

16 橋岡大樹（ヘント／ベルギー）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

23 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

【ベンチ外】

佐藤龍之介（FC東京）

（ABEMA／サッカー日本代表）

