横浜FCvs湘南 スタメン発表
[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](ニッパツ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 39 遠藤貴成
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 22 岩武克弥
DF 24 秦樹
MF 20 村田透馬
MF 35 宇田光史朗
MF 90 アダイウトン
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 17 室井彗佑
FW 49 駒沢直哉
監督
須藤大輔
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 2 松村晟怜
DF 3 袴田裕太郎
DF 13 下口稚葉
MF 5 松本大弥
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 37 鈴木雄斗
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 34 山田寛人
監督
長澤徹
※14:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 39 遠藤貴成
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 22 岩武克弥
DF 24 秦樹
MF 20 村田透馬
MF 35 宇田光史朗
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 17 室井彗佑
FW 49 駒沢直哉
監督
須藤大輔
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 2 松村晟怜
DF 3 袴田裕太郎
DF 13 下口稚葉
MF 5 松本大弥
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 37 鈴木雄斗
FW 28 太田修介
FW 29 渡邊啓吾
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 34 山田寛人
監督
長澤徹