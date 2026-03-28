正面エントランスに約190インチの迫力！ ハイセンスジャパン「横浜スタジアム ハイセンス製LEDディスプレイ」

記事ポイント 横浜スタジアムの正面エントランスにハイセンス製約190インチ相当のLEDディスプレイを設置高輝度かつ軽量設計で高解像度の迫力ある映像表現を実現2023年からのユニフォームスポンサーに加え球場演出面でも連携を強化 横浜スタジアムの正面エントランスにハイセンス製約190インチ相当のLEDディスプレイを設置高輝度かつ軽量設計で高解像度の迫力ある映像表現を実現2023年からのユニフォームスポンサーに加え球場演出面でも連携を強化

ハイセンスジャパンが、横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアムにハイセンス製LEDディスプレイを納入しています。

関係者入口の正面エントランス壁面一面に設置され、約190インチ相当の大画面が球場空間を鮮やかに彩ります。

ハイセンスジャパン「横浜スタジアム ハイセンス製LEDディスプレイ」

設置場所：横浜スタジアム 関係者入口 正面エントランスサイズ：約190インチ相当特長：高輝度・軽量設計・高解像度

横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムの関係者入口正面エントランスに、ハイセンス製LEDディスプレイが採用されています。

壁面一面に設置された大型ディスプレイは、監督や選手、球団関係者が出入りする際に必ず目にする象徴的なスポットです。

高輝度かつ軽量設計を特長とし、約190インチ相当の大画面を高解像度で実現することで、迫力ある映像表現が球場空間の演出力向上に貢献します。

正面エントランスを彩る大画面映像

正面エントランスはプロ野球の試合だけでなく、コンサートやアマチュア野球など多様な目的で訪れるすべての来場者を迎える重要なゲートとなっています。

横浜スタジアムの藤井謙宗代表取締役社長は、「『スタジアムの顔』であるこの場所にハイセンス社の高精細な大型ビジョンを設置でき、来場される皆様への『最高のおもてなし』が実現できる」とコメントしています。

高揚感あふれる映像体験がスタジアムの価値をさらに高め、横浜DeNAベイスターズの勝利を後押しするエネルギーになることが期待されます。

横浜DeNAベイスターズとの幅広いパートナーシップ

ハイセンスジャパンは、2023年より横浜DeNAベイスターズのユニフォームスポンサーとしてホーム試合用ユニフォームの左袖にロゴを掲出しています。

横浜スタジアムのコンコースなどには約180台のハイセンス製テレビモニターがすでに設置されており、マウンド広告「テレビはHisense」を通じてファンとのコミュニケーションも展開中です。

さらに毎年の沖縄キャンプにはハイセンスの大画面テレビを寄贈し、チーム活動に活用されています。

球場での観戦体験に加え、自宅でもハイセンスの大画面テレビを通じて横浜DeNAベイスターズの試合を迫力ある映像で楽しめる環境づくりに取り組んでいます。

約190インチ相当の高解像度LEDディスプレイにより、来場者に圧倒的な映像体験を届けます。

ユニフォームスポンサーやコンコースのモニター設置、沖縄キャンプへのテレビ寄贈など、多面的なパートナーシップが球団とファンの双方を支えています。

大画面・高画質の映像技術を軸に、横浜スタジアムの演出力がさらに進化します。

ハイセンスジャパン「横浜スタジアム ハイセンス製LEDディスプレイ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 横浜スタジアムのハイセンス製LEDディスプレイはどこに設置されていますか？

A. 関係者入口の正面エントランス壁面一面に設置されています。

約190インチ相当の大画面で、監督・選手・球団関係者が出入りする際に目にする象徴的な場所です。

Q. ハイセンスジャパンと横浜DeNAベイスターズの関わりにはどのようなものがありますか？

A. 2023年よりホーム試合用ユニフォームの左袖スポンサーを務めているほか、コンコースへの約180台のテレビモニター設置、マウンド広告「テレビはHisense」の展開、毎年の沖縄キャンプへの大画面テレビ寄贈など多面的に連携しています。

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