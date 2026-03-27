＜同居5年、母からSOS！＞作戦はカンペキ！うるさい義妹も追い返し【第9話まんが：義姉の気持ち】
私はトモヨ。夫のタイチと結婚して専業主婦をしています。働きたくなかった私は、5年ほど前にタイチから提案されて義実家での同居を始めました。義父は仕事があるし、義母もよく出かける人です。日中は誰もいない家でゆっくり過ごせるから、多少のことは我慢できました。しかし最近、義父が仕事を辞め「これからは助けてくれ」などと言い出したのです。助けてくれない義両親なんて、ただただ邪魔なだけ。そこで義両親に出ていってもらおうと思いました。
私はタイチをけしかけ、義両親を追い出してもらうよう仕向けました。タイチは毎日のように説得してくれます。義父は病気で気落ちしているし、義母はオロオロするだけで強く言えない人。もう一押しだと思っていました。しかし……。
いきなり説教してきた義妹には、内心ムカつきました。けれどここで強く言い返したら計画が水の泡です。弱々しさを見せながら「私には仕事なんてできないんです」とアピールしていました。義母も味方してくれて、いい流れです。
タイチが義父に「家を出ていってほしい」と迫ってくれているおかげで、私の計画はうまくいきそうです。義両親はそろって弱気な態度で、強く言い返すこともしません。この家はどうせタイチが継ぐんだから、私たちの主張はそこまでおかしなことではないと思います。
突然口を挟んできた義妹からは、私が仕事をしていないことを批判されて心から腹が立ちました。けれどなんだかんだで最終的にはおとなしくなったし、あの様子ではもう口出しはしてこないでしょう。この家が私たち夫婦のものになるのは時間の問題です。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
私はタイチをけしかけ、義両親を追い出してもらうよう仕向けました。タイチは毎日のように説得してくれます。義父は病気で気落ちしているし、義母はオロオロするだけで強く言えない人。もう一押しだと思っていました。しかし……。
いきなり説教してきた義妹には、内心ムカつきました。けれどここで強く言い返したら計画が水の泡です。弱々しさを見せながら「私には仕事なんてできないんです」とアピールしていました。義母も味方してくれて、いい流れです。
タイチが義父に「家を出ていってほしい」と迫ってくれているおかげで、私の計画はうまくいきそうです。義両親はそろって弱気な態度で、強く言い返すこともしません。この家はどうせタイチが継ぐんだから、私たちの主張はそこまでおかしなことではないと思います。
突然口を挟んできた義妹からは、私が仕事をしていないことを批判されて心から腹が立ちました。けれどなんだかんだで最終的にはおとなしくなったし、あの様子ではもう口出しはしてこないでしょう。この家が私たち夫婦のものになるのは時間の問題です。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子