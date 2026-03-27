窪塚洋介＆亀梨和也W主演『外道の歌 SEASON2』 ガスバーナーを顔面に押しつける“拷問”の瞬間切り取る 場面写真＆主題歌PV映像解禁
窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月9日配信開始）の場面写真と主題歌PV映像が解禁された。
【動画】ロックチューンに乗せて、カモとトラが制裁を下す主題歌PV映像
同作品は復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに対して、被害者に代わって、制裁を加える2人の復讐者による“外道”の物語となっている。
表向きは小さな古書店を営む鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）の正体は、被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。徹底的にえげつない方法で追い詰め、これでもかと思わせる絶望を死ぬまで味わわせるのが2人のスタイルだ。
そんな2人の“拷問”の瞬間を切り取った場面写真が解禁された。表情一つ変えずにガスバーナーを悪党の顔面に押しつけるカモ。さらに、威圧的に追い詰めるトラの姿。もし自分が拷問の対象者だったらと思うと…背筋が凍るショットとなっている。
主題歌は前作に続き、クリープハイプの「生レバ」。本作の世界観を鋭くえぐる一曲が物語を盛り上げる。そして、SEASON1の振り返りとも言える前作の本編映像をふんだんに使用した「主題歌PV映像」も解禁された。「俺は警察でもなければ裁判官でもない。道徳を説く教師でも神父でも正義の味方でもない。“復讐屋”だからねぇ」というカモの名セリフからスタート。尾崎世界観の鋭利な歌声と、狂気をはらんだロックチューンに乗せて、カモとトラが悪党に制裁を下す強烈なシーンの数々が畳みかけるように映し出される。
さらに、彼らの冷酷さの裏にある悲しい過去や、復讐に身を投じる理由の一端も垣間見え、単なるバイオレンスにとどまらないドラマ性も印象づける内容となっている。疾走感あふれる映像と楽曲がシンクロし、見る者の感情を一気に引きずり込む仕上がりだ。SEASON2の配信を前に、前作の名場面とともに「生レバ」の楽曲にあわせて、カモとトラの歩んできた復讐の軌跡と、見る者のボルテージを一気に引き上げる。
4月6日午後9時からはDMM TVドラマ公式YouTubeチャンネルで、SEASON2・第1話の先行無料公開が決定した。配信日である4月9日に先駆けての公開となる。
【動画】ロックチューンに乗せて、カモとトラが制裁を下す主題歌PV映像
同作品は復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに対して、被害者に代わって、制裁を加える2人の復讐者による“外道”の物語となっている。
表向きは小さな古書店を営む鴨ノ目武ことカモ（窪塚）と島田虎信ことトラ（亀梨）の正体は、被害者に代わって残酷な報復を与える“復讐屋”。徹底的にえげつない方法で追い詰め、これでもかと思わせる絶望を死ぬまで味わわせるのが2人のスタイルだ。
主題歌は前作に続き、クリープハイプの「生レバ」。本作の世界観を鋭くえぐる一曲が物語を盛り上げる。そして、SEASON1の振り返りとも言える前作の本編映像をふんだんに使用した「主題歌PV映像」も解禁された。「俺は警察でもなければ裁判官でもない。道徳を説く教師でも神父でも正義の味方でもない。“復讐屋”だからねぇ」というカモの名セリフからスタート。尾崎世界観の鋭利な歌声と、狂気をはらんだロックチューンに乗せて、カモとトラが悪党に制裁を下す強烈なシーンの数々が畳みかけるように映し出される。
さらに、彼らの冷酷さの裏にある悲しい過去や、復讐に身を投じる理由の一端も垣間見え、単なるバイオレンスにとどまらないドラマ性も印象づける内容となっている。疾走感あふれる映像と楽曲がシンクロし、見る者の感情を一気に引きずり込む仕上がりだ。SEASON2の配信を前に、前作の名場面とともに「生レバ」の楽曲にあわせて、カモとトラの歩んできた復讐の軌跡と、見る者のボルテージを一気に引き上げる。
4月6日午後9時からはDMM TVドラマ公式YouTubeチャンネルで、SEASON2・第1話の先行無料公開が決定した。配信日である4月9日に先駆けての公開となる。