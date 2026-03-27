Snow Manの佐久間大介と向井康二が、自身のInstagramで新曲「BANG!!」のMVオフショットを公開。華やかなスタイリングと、楽曲の世界観を感じさせる写真の数々が注目を集めている。

【写真＆動画】佐久間大介・向井康二・ラウール・渡辺翔太・阿部亮平・深澤辰哉「BANG!!」オフショット／Snow Man「BANG!!」MV

■佐久間大介、“サカモトデイズならでは”の衣装を披露

佐久間は「BANG!! off shot」と添えて複数枚の写真を投稿。Xでも「#BANG!! MVのサカモトデイズならではの衣装！！(^^)」とつづっており、今回の衣装へのこだわりものぞかせた。

公開されたカットでは、ピンクヘアを三つ編みにまとめ、虎の刺繍が大胆にあしらわれたピンクのスカジャン姿を披露。背中を向けたショットでは刺繍の存在感が際立ち、ネオンカラーに照らされた「Snow Mart」のセットとも相まって、ポップでインパクトのある仕上がりとなっている。

■向井康二＆阿部亮平との自撮りショットも

別カットでは、「Snow Mart」の前で向井康二、阿部亮平との自撮りショットも公開。佐久間がピースサインを見せる中、向井は口元で、阿部は奥でひょっこりと写り込みながら顎の下でピースサインを見せており、メンバー同士の自然な空気感が伝わってくる1枚となっている。

さらに、地面に落ちた自身の影を写した写真や、トレンチコート姿のソロカットも掲載。かわいらしさのあるスカジャンルックから、どこか物語性を感じさせるシックな表情まで、幅広い魅力を見せている。

■向井康二「BANG!!のMV見てくれたかな？」

また、向井も自身のInstagramで「BANG!!のMV見てくれたかな？」と問いかけ、7枚のオフショットを公開。

オレンジや黄色を効かせた迷彩柄パンツにベストを合わせたスタイリングや、カメラを構える横顔、ニット帽をかぶり、赤×黒ボーダートップスにハーフパンツのラフな装いでショッピングカートを押す遊び心あるカットなどを披露している。ネオンが光る「Snow Mart」のセットに映える個性派ルックで、MVの世界観をさらに盛り上げている。

それぞれの投稿に、ファンからは「三つ編み似合ってる」「二次元すぎる」「3ショットかわいさ100点満点」「奥のあべちゃんが女子に見えた」「全人類惚れちゃう」「ほんとにスタイルおばけ」「衝撃的なかっこよさ」「こーじくんの前髪ありニット帽最高」といった声が寄せられている。

■ラウール、渡辺翔太、阿部亮平、深澤辰哉もオフショット公開

なお、ラウール、渡辺翔太、阿部亮平、深澤辰哉も自身のInstagramでオフショットを公開している。

■Snow Man「BANG!!」MV

Snow Man

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