FMV Note U U59-L1

写真拡大

　「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　FMV Note U U59-L1

FMVU59L1BA（富士通）

2位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

FMVA53K3BA（富士通）

3位　Ideapad Slim 5 Light Gen 10

83J20054JP（レノボ・ジャパン）

4位　LAVIE SOL プラチナシルバー

S1355/LAS（NEC）

5位　LAVIE N16 ネイビーブルー

N1635/KAL（NEC）

6位　LAVIE SOL フェアリーパープル

S1365/LAP（NEC）

7位　LAVIE SOL ムーンブラック

S1365/LAB（NEC）

8位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー

FMVA53K3SA（富士通）

9位　dynabook G6 ネビュラブラック

P1G6ZPEB（Dynabook）

10位　LAVIE SOL プラチナシルバー

S1365/LAS（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。