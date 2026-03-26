「選抜高校野球・２回戦、大阪桐蔭６−５三重」（２６日、甲子園球場）

大阪桐蔭が競り合いを制して、センバツでは２０２４年以来の８強入りを決めた。甲子園通算８０勝目で、西谷監督は歴代単独トップの記録を伸ばす甲子園７２勝目。

５−５の延長十回タイブレークで、無死二、三塁で中犠飛で１点を勝ち越した。大阪桐蔭は春夏を通じて甲子園では初のタイブレークだった。

打線は初回２死一、二塁で藤田の中前タイムリーで１点を先制。その裏に２点を奪われたが、二回に仲原、中西の連続左前タイムリーで２点を奪い返して勝ち越した。

三回にも中島の中前適時打、四回にも谷渕の右中間タイムリー二塁打で１点ずつを加えた。

先発のエース・吉岡は初回に３四球と制球が定まらず２点を奪われた。二回に１５２キロを計測するなど立ち直ったかに見えたが、四回にも四球と二塁打で１死二、三塁とし、連続暴投でさらに２点を失った。

八回に追いつかれ、九回２死二塁のピンチで、左前打でサヨナラの生還を狙った走者を、仲原の本塁への好返球で阻止した。