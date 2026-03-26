『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が3月20日に放送され、街行く夫婦たちに「愛してる」と伝え合ってもらう様子が描かれた。

【映像】結婚37年の夫からの突然の告白に「キモいキモい。愛してます。大好き」と返答する妻（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「愛してると言ってほしい」は、宮城県の女性（46）から寄せられた次のような依頼だ。

『探偵局の皆様、こんばんは。私は今年で結婚して19年。主人に愛してると言われた記憶も、私から言った記憶もありません。過去の放送で、世の中の夫は妻に愛してると言っているのか。言われた妻は喜ぶのか、といった調査があったことを思い出しました。照れながらも愛してるという旦那様の顔、言われて嬉しそうにする奥様の顔がとても素敵で、ワクワクしながら見た記憶があります。果たして今の夫婦は日頃から愛を伝え合っているのか。探偵さん、また調査をお願いします』

この依頼を受け、松井ケムリ探偵が調査を開始した。街中で世の夫婦たちが愛を伝え合っているか聞き込みを行うと、結婚15年目で「毎日言われている」というラブラブな妻が登場。その場で夫に電話をかけると、いとも簡単に「私も愛してます」と返ってきて、松井探偵を驚かせた。

一方で、結婚して長い年月が経ち、普段は全く言わないという夫婦たちにも突撃調査を決行。「1回も言ったことがない」という出張直前の夫が電話で急に「愛してるよ」と告白すると、妻は驚きつつも「もちろん愛してるよ」と返答した。しかし、松井探偵が電話を代わってタネあかしをすると、妻は「県外に行っているので、飛行機に乗る前に何か嫌な予感がして……」と、夫の突然の愛情表現から逆に命の危機を疑ってしまったことを明かし、笑いを誘った。

さらに、結婚37年で「何回も言ったことがある」と豪語するお父さんが、奥様にビデオ通話で愛を伝えることに。「好きで好きでしょうがない僕が一言『愛してるよ』って言うんですよ」と照れ隠し気味に伝えると、奥様からは「何言ってるんやろ。キモいキモい。はい、愛してます。大好き」と最高のリアクションが返ってきた。これにはお父さんも「最高です」と満面の笑みを浮かべた。

スタジオでVTRを見届けた特命局長の岡部まりは、「見ていて、こっちが恥ずかしくなるようなご夫婦がいらっしゃったけど、言われた方も言った方も本当にいい笑顔で、すごい幸せになった」とコメントした。