日本時間午後９時半に米新規失業保険申請件数が発表される。２１日までの１週間が対象で、大方の予想は２１万件となっており、１４日までの１週間の２０万５０００件から増加するとみられている。米新規失業保険申請件数は直近５週続けて予想を下回っていた。今回も同様の結果なれば、米労働市場の先行き警戒感が後退し、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧英米の中銀関係者が相次いで発言することになっている。日本時間午後６時にデギンドス欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁とミュラー・エストニア中銀総裁が講演、同午後６時半にブリーデン英中銀（ＢＯＥ）副総裁が討論会に参加、同２７日午前１時にテイラー英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演、同２７日午前１時半にグリーン英ＭＰＣ委員が討論会に参加、同２７日午前５時にクック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演する。



MINKABU PRESS

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