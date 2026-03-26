「冬のなんかさ、春のなんかね」最終話 ゆきお（成田凌）が手編みマフラー望んだ理由が話題「切なすぎる」「リアルで泣けてくる」ラスト描写にも注目集まる【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の最終話が、25日に放送された。俳優の成田凌が演じる美容師・佐伯ゆきおの本音に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「冬のさ春のね」“天才的な演出”と話題の最終話ラストシーン
⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⼟⽥⽂菜（杉咲）。恋⼈はいるものの、過去の恋愛の影響で“きちんと⼈を好きになること”や“向き合うこと”から、いつしか逃げてしまっていた。⽂菜は「まっすぐ“好き”と⾔えたのはいつまでだろう？」と思い、今の恋⼈と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返っていく。監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめとした多くのヒット作を手掛けてきた今泉力哉氏が担当する。
恋人であるゆきおの誕生日。文菜は初めて訪れた喫茶店で、これまで隠してきた悩みや本音を一つひとつ打ち明けていく。浮気をしていたこと、人をすぐ好きになってしまうこと、1人の人と向き合って付き合えなくなっていたこと、すべてを伝えることがゆきおのためにならないと理解しながら、それでも言葉にし、これからも一緒にいたいと気持ちを伝えた。
話し終えた文菜は、ゆきおにリクエストされていた手編みのマフラーをプレゼント。しかし、ゆきおはそのマフラーを文菜の首に巻き「別れよう」と切り出した。文菜の様子に違和感を覚えていたというゆきおは、関係の終わりをどこかで感じながら温泉旅行に誘っていたことを明かす。そして「マフラーを編んでる間くらいは…俺のこと考えてくれるかなぁとか思って。もらう気なかったけど編ませてた。最低だけど」と手編みのマフラーを望んだ理由を打ち明けた。
さらに、ゆきおは「俺さ、文菜のこと好きだよ。今でも。だから無理かな、続けるのは」と話し、同僚の紗枝（久保史緒里）と付き合うつもりであることも正直に報告する。文菜が泣いて引き止めてもゆきおの決断は変わらず、そのまま2人は別れることになった。
文菜とゆきおが温泉旅行に訪れた第8話（11日放送）でゆきおは、3月の誕生日に文菜の手編みのマフラーをリクエスト。その真意がわからず、SNS上では「すごい引っかかる」「文菜の浮気に気づいてる…？」「意図がありそう」と話題になっていた。
今回、その理由が明かされ「やっぱり全部気づいてたんだね」「理由が切なすぎる」「最初から受け取る気なかったのか…」「残酷」「ゆきおの最後の抵抗だったと思うと苦しい」「別れ話が妙にリアルで泣けてくる」などの声が上がった。
また、ラストでは文菜が時間をかけて編んだマフラーをすべてほどく描写があり「編むのは大変なのにほどくのは一瞬かぁ…」「すごく印象的なシーン」「ゆきおへの想いをほどく文菜が切なかった」「捨てずにほどくところが素敵」「シュールで刺さる」「天才的な演出」といった声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】「冬のさ春のね」“天才的な演出”と話題の最終話ラストシーン
◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」
⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイトをしている⼟⽥⽂菜（杉咲）。恋⼈はいるものの、過去の恋愛の影響で“きちんと⼈を好きになること”や“向き合うこと”から、いつしか逃げてしまっていた。⽂菜は「まっすぐ“好き”と⾔えたのはいつまでだろう？」と思い、今の恋⼈と真剣に向き合うためにこれまでの恋愛を振り返っていく。監督・脚本は、映画「愛がなんだ」（2019年）をはじめとした多くのヒット作を手掛けてきた今泉力哉氏が担当する。
◆「冬のなんかさ、春のなんかね」ゆきお（成田凌）、別れ話をする
恋人であるゆきおの誕生日。文菜は初めて訪れた喫茶店で、これまで隠してきた悩みや本音を一つひとつ打ち明けていく。浮気をしていたこと、人をすぐ好きになってしまうこと、1人の人と向き合って付き合えなくなっていたこと、すべてを伝えることがゆきおのためにならないと理解しながら、それでも言葉にし、これからも一緒にいたいと気持ちを伝えた。
話し終えた文菜は、ゆきおにリクエストされていた手編みのマフラーをプレゼント。しかし、ゆきおはそのマフラーを文菜の首に巻き「別れよう」と切り出した。文菜の様子に違和感を覚えていたというゆきおは、関係の終わりをどこかで感じながら温泉旅行に誘っていたことを明かす。そして「マフラーを編んでる間くらいは…俺のこと考えてくれるかなぁとか思って。もらう気なかったけど編ませてた。最低だけど」と手編みのマフラーを望んだ理由を打ち明けた。
さらに、ゆきおは「俺さ、文菜のこと好きだよ。今でも。だから無理かな、続けるのは」と話し、同僚の紗枝（久保史緒里）と付き合うつもりであることも正直に報告する。文菜が泣いて引き止めてもゆきおの決断は変わらず、そのまま2人は別れることになった。
◆「冬のなんかさ、春のなんかね」手編みのマフラーに反響集まる
文菜とゆきおが温泉旅行に訪れた第8話（11日放送）でゆきおは、3月の誕生日に文菜の手編みのマフラーをリクエスト。その真意がわからず、SNS上では「すごい引っかかる」「文菜の浮気に気づいてる…？」「意図がありそう」と話題になっていた。
今回、その理由が明かされ「やっぱり全部気づいてたんだね」「理由が切なすぎる」「最初から受け取る気なかったのか…」「残酷」「ゆきおの最後の抵抗だったと思うと苦しい」「別れ話が妙にリアルで泣けてくる」などの声が上がった。
また、ラストでは文菜が時間をかけて編んだマフラーをすべてほどく描写があり「編むのは大変なのにほどくのは一瞬かぁ…」「すごく印象的なシーン」「ゆきおへの想いをほどく文菜が切なかった」「捨てずにほどくところが素敵」「シュールで刺さる」「天才的な演出」といった声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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