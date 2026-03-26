TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、「ミュウミュウ」をまといチャーミングな素顔 『エル・ジャポン』初表紙
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、27日発売のファッション誌『ELLE Japan（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報社）5月号特別版の表紙に初登場する。
【写真】YEONJUN、「ミュウミュウ」春夏コレクションと鮮やかに共鳴
5人組グループでの鮮烈なデビューから7年、成熟した魅力をまとったYEONJUNが ELLE MENにソロで初登場。正真正銘のスター性とチャーミングな素顔。そんな相反する魅力が、スタイリッシュかつウイットに富んだ「ミュウミュウ」2026年春夏コレクションと鮮やかに共鳴する。特別版は片観音ピンナップ仕様が付録となった全11ページで掲載する。
インタビューでは「ドームに立てること自体が光栄で、ステージに上がるたびに『これが現実か』と思うほど、胸がいっぱいになります」と語るYEONJUN。エル デジタルではデジタル限定インタビューを、エル公式YouTubeでは動画企画「Ask Me Anything」に出演する。
なお、5月号表紙には俳優の長澤まさみが初登場。ミラノで撮影されたビジュアルとともに、「プラダ」の最新コレクションをまとった姿を披露している。
【写真】YEONJUN、「ミュウミュウ」春夏コレクションと鮮やかに共鳴
5人組グループでの鮮烈なデビューから7年、成熟した魅力をまとったYEONJUNが ELLE MENにソロで初登場。正真正銘のスター性とチャーミングな素顔。そんな相反する魅力が、スタイリッシュかつウイットに富んだ「ミュウミュウ」2026年春夏コレクションと鮮やかに共鳴する。特別版は片観音ピンナップ仕様が付録となった全11ページで掲載する。
なお、5月号表紙には俳優の長澤まさみが初登場。ミラノで撮影されたビジュアルとともに、「プラダ」の最新コレクションをまとった姿を披露している。